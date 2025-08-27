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Винтаж, необычные модные сочетания и тренды – пообщались со стильным минчанами

27 августа 2025 10:28
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Винтаж, необычные модные сочетания и тренды – пообщались со стильным минчанами-1

Эту футболку я рисовал сам. Ремень подарили. Все украшения я приобрел в винтажном магазине и сумку из натуральной кожи тоже. Я в целом люблю делать что-то сам.

Винтаж, необычные модные сочетания и тренды – пообщались со стильным минчанами-3

На самом деле очень много вещей, просто миллион. И сегодня у меня такое было вроде бы и серое настроение, а потом я увидела вот эту вот шапочку. Я думаю, надо чем-то стиль этот разбавить. Я люблю все соединять, и гранж, и классику. Мне очень нравятся белорусские дизайнеры, потому что у нас есть какой-то свой стиль неповторимый и очень хорошее качество.

Винтаж, необычные модные сочетания и тренды – пообщались со стильным минчанами-5

Я решила надеть сегодня более классическое что-то. Это корсет, брюки палаццо и классические лодочки. В основном просто глаз падает на рандомных людей, у которых свой какой-то интересный стиль.

Подробности в видео.

# Мода # Мода в Беларуси # Опрос # Опрос минчан

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