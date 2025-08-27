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«Просто нужно любить и ценить любимого человека» – Евгений Курчич рассказал о новой песне «Пять минут»

27 августа 2025 10:02
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Пять минут – это много или мало? Ответ на этот извечный вопрос нам сегодня даст певец Евгений Курчич, который пришел в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с премьерой песни, которая так и называется «Пять минут».

«Просто нужно любить и ценить любимого человека» – Евгений Курчич рассказал о новой песне «Пять минут»-2

Евгений Курчич, певец:
Нужно сказать, что мне повезло работать с классными авторами. Музыку написал Андрей Покутный, а стихи написала Анна Селук. И пять минут... Оно как-то родилось именно из стихов. Хотя были потом немножко и другие виды изменения по названию, но вот как-то оно сроднилось с этой песней, и мы так ее ставили. Конечно же, это песня о любви, песня о чувствах, об эмоциях каждого из нас. И в ней, наверное, тому подтверждение, что просто нужно любить, ценить любимого человека. Не тратить время на пустое.

Подробности в видео.

# Музыка # Ольга Бурлакова # Белорусская музыка # Юрий Царёв

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