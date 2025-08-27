В Минске идёт приём заявок на конкурс гражданских инициатив – вот какие проекты могут предложить минчане

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе гражданских инициатив, который проводит Минский городской Совет депутатов. Какие идеи могут озвучить жители столицы и в какой срок? Об этом узнали у наших гостей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Оксана Бесько, директор Минского государственного финансово-экономического колледжа, депутат Минского городского Совета депутатов и Светлана Воробей, специалист отдела мониторинга, сбора и обработки информации Центра информационных технологий Минского городского исполнительного комитета.

Илья Нечаев, ведущий:

Давайте поговорим об этом конкурсе. В 2024-м были поданы заявки. Сколько проектов удалось реализовать и сколько было отобрано?