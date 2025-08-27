В Минске идёт приём заявок на конкурс гражданских инициатив – вот какие проекты могут предложить минчане

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе гражданских инициатив, который проводит Минский городской Совет депутатов. Какие идеи могут озвучить жители столицы и в какой срок? Об этом узнали у наших гостей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Оксана Бесько, директор Минского государственного финансово-экономического колледжа, депутат Минского городского Совета депутатов и Светлана Воробей, специалист отдела мониторинга, сбора и обработки информации Центра информационных технологий Минского городского исполнительного комитета.
Илья Нечаев, ведущий:
Давайте поговорим об этом конкурсе. В 2024-м были поданы заявки. Сколько проектов удалось реализовать и сколько было отобрано?
Оксана Бесько, директор Минского государственного финансово-экономического колледжа, депутат Минского городского Совета депутатов:
Работа с гражданскими инициативами началась в 2023 году. Уже в декабре 2023 года Минский городской Совет депутатов утвердил положение о реализации гражданских инициатив. И в конце 2024 года уже прошел конкурс. На конкурс было представлено 50 проектов гражданских инициатив.
Если посмотреть по направлениям, по тематике, то первое место занимают гражданские инициативы по устройству спортивных площадок, тренажеров. На втором месте обустройство детских игровых комплексов. Третье место – это устройство велопарковок, велогаражей. Из 50 представленных проектов было отобрано только 14 на реализацию в этом году. 10 проектов уже полностью реализованы, торжественно открыты, 4 гражданские инициативы будут реализованы и открыты в сентябре этого года.
Подробности в видео.