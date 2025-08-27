Беларусь передала Никарагуа 128 единиц строительной техники

Беларусь направила Никарагуа партию из 128 единиц техники и оборудования, предназначенных для развития муниципалитетов и социальной инфраструктуры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в эту латиноамериканскую страну поставят 712 машин, которые задействуют для строительства и обслуживания автомагистралей и муниципальных дорог. Нынешнюю партию – цистерны для воды, бетоносмесители, бортовые автомобили и самосвалы – МАЗ доставил морским путем. После прибытия долгожданного груза в порт Коринто, местные власти устроили торжественную церемонию его встречи.

Оскар Мохика, министр транспорта и инфраструктуры Никарагуа:

Слава богу, у Никарагуа есть хорошие друзья, братья. Наши приветствия, наши объятия, и глубокая благодарность Президенту Александру Лукашенко, правительству и народу Беларуси за возможность плодотворного сотрудничества с народом и правительством Никарагуа.

Продуктивное взаимодействие стран началось два года назад, а прошлым летом Банком развития и никарагуанскими партнерами были подписаны прорывные в двусторонних отношениях кредитные соглашения. Речь идет о сумме равной почти 80 миллионам долларов на поставку более 700 единиц белорусской техники для различных сфер экономики Никарагуа.