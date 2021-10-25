Виктору Турову исполнилось бы 85. Вспоминаем жизнь и картины легенды белорусского кино

Новости Беларуси. «Я родом из детства», «Люди на болоте», «Война под крышами», «Сыновья уходят в бой». Дата 25 октября – особый повод вспомнить сюжеты этих картин. Автору лент гениальному режиссеру Виктору Турову сегодня исполнилось бы 85, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его имя вписано не только в историю отечественного кинематографа. За 37 лет творческой жизни режиссер и сценарист создал около 20 фильмов. Был удостоен звания народного артиста БССР, а после и Советского Союза. Лучшие работы режиссера каждый год показывают в Могилеве в конце октября. Кинонеделя «Туровская осень» на протяжении 20 лет собирает своих зрителей, для которых творчество белорусского мастера стало классикой отечественного кино. Про «Туровскую осень» расскажет Юлия Мычка.

Для общения с нами у дочери Виктора Турова Елены не так много времени. Нам повезло застать ее в Могилеве. День рождения ее знаменитого отца совпал с открытием международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаевка», где она как сценарист и режиссер кино проводит мастер-классы для детей. Улица Турова – незапланированная остановка в ее насыщенном графике сегодняшнего дня. Прекрасная погода и символичное место навевают самые теплые и приятные воспоминания о папе – подробности читайте здесь. Уже 20 лет за незыблемым и чем-то новым поклонники Турова приходят в кинотеатры Могилева в середине октября. Кинонеделя «Туровская осень» представляет лучшие киноленты мастера. Многие из зрителей уже выучили диалоги наизусть, но по-прежнему сопереживают героям и волнуются перед финалом.

Василий Андрющенко, житель Могилева:

Несмотря на то, что мероприятие уже 20 лет проходит, я из года в год смотрю фильмы Виктора Турова. И хоть одни и те же фильмы, но мне они очень нравятся. Потому что фильмы рассказывают о военной жизни партизанов. Самый любимый фильм у меня – это «Через кладбище».

Ирина Кашталапова, начальник отдела «Кинотеатр Родина»:

Он снял порядка 26 фильмов, которые являются золотой коллекцией белорусского кинематографа. Виктор Тимофеевич прошел сам войну, поэтому тема войны, патриотизма, победы добра над злом прослеживается в каждом его произведении. Это такие фильмы, как «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Война под крышами», знаменитый его фильм о партизанах «Через кладбище». Он в 1995-м году по решению «Юнеско» вошел в сотню лучших фильмов о войне.

Впервые отреставрированную киностудией версию фильма «Я родом из детства» в рамках белорусского кино покажут в Москве. Кроме того, во время кинофестиваля «Лістапад» в Доме кино запланирован памятный вечер, посвященный 85-летию Виктора Турова, где соберутся люди, знавшие мастера, и поклонники его таланта.