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Виктору Турову исполнилось бы 85. Вспоминаем жизнь и картины легенды белорусского кино

25 октября 2021 18:39
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Новости Беларуси. «Я родом из детства», «Люди на болоте», «Война под крышами», «Сыновья уходят в бой». Дата 25 октября – особый повод вспомнить сюжеты этих картин. Автору лент гениальному режиссеру Виктору Турову сегодня исполнилось бы 85, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктору Турову исполнилось бы 85. Вспоминаем жизнь и картины легенды белорусского кино-1

Его имя вписано не только в историю отечественного кинематографа. За 37 лет творческой жизни режиссер и сценарист создал около 20 фильмов. Был удостоен звания народного артиста БССР, а после и Советского Союза. Лучшие работы режиссера каждый год показывают в Могилеве в конце октября. Кинонеделя «Туровская осень» на протяжении 20 лет собирает своих зрителей, для которых творчество белорусского мастера стало классикой отечественного кино.  

Про «Туровскую осень» расскажет Юлия Мычка.  

Виктору Турову исполнилось бы 85. Вспоминаем жизнь и картины легенды белорусского кино-4

Для общения с нами у дочери Виктора Турова Елены не так много времени. Нам повезло застать ее в Могилеве. День рождения ее знаменитого отца совпал с открытием международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаевка», где она как сценарист и режиссер кино проводит мастер-классы для детей. Улица Турова – незапланированная остановка в ее насыщенном графике сегодняшнего дня. Прекрасная погода и символичное место навевают самые теплые и приятные воспоминания о папе – подробности читайте здесь.  

Уже 20 лет за незыблемым и чем-то новым поклонники Турова приходят в кинотеатры Могилева в середине октября. Кинонеделя «Туровская осень» представляет лучшие киноленты мастера. Многие из зрителей уже выучили диалоги наизусть, но по-прежнему сопереживают героям и волнуются перед финалом.  

Виктору Турову исполнилось бы 85. Вспоминаем жизнь и картины легенды белорусского кино-7

Василий Андрющенко, житель Могилева:  
Несмотря на то, что мероприятие уже 20 лет проходит, я из года в год смотрю фильмы Виктора Турова. И хоть одни и те же фильмы, но мне они очень нравятся. Потому что фильмы рассказывают о военной жизни партизанов. Самый любимый фильм у меня – это «Через кладбище».  

Виктору Турову исполнилось бы 85. Вспоминаем жизнь и картины легенды белорусского кино-10

Ирина Кашталапова, начальник отдела «Кинотеатр Родина»:  
Он снял порядка 26 фильмов, которые являются золотой коллекцией белорусского кинематографа. Виктор Тимофеевич прошел сам войну, поэтому тема войны, патриотизма, победы добра над злом прослеживается в каждом его произведении. Это такие фильмы, как «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Война под крышами», знаменитый его фильм о партизанах «Через кладбище». Он в 1995-м году по решению «Юнеско» вошел в сотню лучших фильмов о войне.  

Виктору Турову исполнилось бы 85. Вспоминаем жизнь и картины легенды белорусского кино-13

Впервые отреставрированную киностудией версию фильма «Я родом из детства» в рамках белорусского кино покажут в Москве. Кроме того, во время кинофестиваля «Лістапад» в Доме кино запланирован памятный вечер, посвященный 85-летию Виктора Турова, где соберутся люди, знавшие мастера, и поклонники его таланта.  

Виктору Турову исполнилось бы 85. Вспоминаем жизнь и картины легенды белорусского кино-16

Юлия Мычка, корреспондент:  
За городом своего детства Виктор Туров наблюдает с площади Звезд. В 2003 году на фасаде кинотеатра «Родина» была установлена мемориальная доска в его честь. Ко дню рождения любимого режиссера могилевчане приносят сюда цветы.  

# Кино # общество # Елена Турова # Виктор Туров # Василий Андрющенко # Ирина Кашталапова # Юлия Мычка # Фотофакт

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