Дочь Виктора Турова о творчестве отца: снимал то, что он реально пережил и прочувствовал

Новости Беларуси. «Я родом из детства», «Люди на болоте», «Война под крышами», «Сыновья уходят в бой». Дата 25 октября – особый повод вспомнить сюжеты этих картин. Автору лент гениальному режиссеру Виктору Турову 25 октября исполнилось бы 85, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его имя вписано не только в историю отечественного кинематографа. За 37 лет творческой жизни режиссер и сценарист создал около 20 фильмов. Был удостоен звания народного артиста БССР, а после и Советского Союза. Лучшие работы режиссера каждый год показывают в Могилеве в конце октября. Кинонеделя «Туровская осень» на протяжении 20 лет собирает своих зрителей, для которых творчество белорусского мастера стало классикой отечественного кино. Виктору Турову исполнилось бы 85. Вспоминаем жизнь и картины легенды белорусского кино. Читайте здесь.

Для общения с нами у дочери Виктора Турова Елены не так много времени. Нам повезло застать ее в Могилеве. День рождения ее знаменитого отца совпал с открытием международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаевка», где она как сценарист и режиссер кино проводит мастер-классы для детей. Улица Турова – незапланированная остановка в ее насыщенном графике сегодняшнего дня. Прекрасная погода и символичное место навевают самые теплые и приятные воспоминания о папе.

Елена Турова, дочь Виктора Турова:

Я думаю о том, что я очень люблю этот город. Это мой родной город, я здесь родилась, здесь родился мой отец, здесь выросла моя мама. И я очень счастлива, что город помнит своих соотечественников и столько уважения и внимания уделяет памяти моего отца. Это очень-очень трогательно.

Елене Викторовне было всего три года, когда отца не стало. Она не была на съемочных площадках, но стала единственной из детей Виктора Турова, кто пошел по его стопам. Папины фильмы она пересматривает до сих пор. Любимый – «Я родом из детства». Тот самый, с песнями Владимира Высоцкого, которые тогда нигде не звучали, услышать их можно было разве что с подпольных магнитофонных пленок. С самим Высоцким, который в официальных кругах был, мягко говоря, непопулярен. Виктор Туров стал первым, кто показал войну глазами ребенка, память которого хранила не боевые сражения, а тяжелые будни тыла.