«Раньше это был пик цивилизации». Что будет представлять собой Европа в будущем?

Виктория Федосова, заместитель директора ИСИП РУДН, политолог:

Я не питаю иллюзий по поводу возвращения европейских стран к своему суверенитету. Это уже новая конфигурация какого-то Евроатлантического союза, которая тоже в новом мире претерпит изменения. Если раньше это был пик цивилизации, как они себе представляли, развития, могли диктовать условия всему остальному миру. Теперь нужно будет им изменить свою картину мира и, оставаясь субъектом, потому что я им не отказываю в праве быть субъектом на мировой арене, у них огромный потенциал был, остается и останется, даже если они пройдут через эпоху турбулентности. Им просто придется сформировать новое мировоззрение. Возможно, идеи того же Гумилева и вообще цивилизационные теории нам нужно поактивнее пробрасывать в их информационное пространство. Это было бы интересно, потому что с этим придется работать. Без изменения в их структуре мышления ничего не получится. Наверное, этим объясняется многовековое противостояние, потому что их модернистский курс всегда был и будет двигаться в движении против таких недоразвитых, как мы, как они считают. Мы для них все равно третий сорт.

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