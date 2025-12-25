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Президент поздравил христиан, празднующих Рождество Христово 25 декабря

25 декабря 2025 07:31
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Христианские ценности будут и далее способствовать сохранению мира и согласия в обществе во благо родной Беларуси. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко христианам, празднующим Рождество Христово 25 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил христиан, празднующих Рождество Христово 25 декабря-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этот светлый и долгожданный праздник сердца верующих преисполнены особым трепетом и надеждой. Сокровенность Рождества приносит духовную радость, объединяет в молитве и напоминает о том, что жизнь является бесценным даром. Озаряющий свет Вифлеемской звезды и сегодня наполняет дома истинной любовью, милосердием и заботой о ближних.

# Рождество # Александр Лукашенко

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