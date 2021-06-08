Почему Беларуси нужен День народного единства? Спросили у главного учёного секретаря Академии наук

Новости Беларуси. В Беларуси учрежден государственный праздник – День народного единства. Соответствующий указ 7 июня подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник страна будет отмечать 17 сентября. Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций. Насколько День народного единства важен для белорусского народа, оптимален ли выбор даты и как к этому отнесутся наши соседи? Узнаем у члена Совета Республики Национального собрания Беларуси, главного ученого секретаря Национальной академии наук Андрея Иванца. Юлия Алексеюк, СТВ:

Как вы считаете, дата 17 сентября оптимальна для такого праздника, как День народного единства?

Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:

Это важнейший этап для развития, в целом консолидации нашего общества. Это очень своевременное и правильное решение. Я просто уверен, что никакого повода для беспокойства у наших польских коллег быть не должно Если обращаться непосредственно к дате, которая в настоящее время принята для того, чтобы весь белорусский народ отмечал День народного единства, то, конечно, она абсолютно корректная. Почему? Потому что в начале XX века в целом белорусский народ перенес, в общем-то, достаточно серьезную трагедию. По большому счету без согласия белорусского народа, без участия органов госуправления было принято решение об отдаче фактически половины (или западной части) нашей страны Польше. И то, что 17 сентября в результате похода частей Красной армии были, в общем-то, по справедливости, обратно воссоединены в целом наши территории, Республики Беларусь, это говорит о том, что действительно для нашего народа данная дата может быть весьма знаковой. Безусловно, корректно, чтобы мы отмечали в этот день День народного единства.

Юлия Алексеюк:

Некоторые эксперты считают, что эта дата и этот праздник заденут Польшу. Как вы думаете, должно ли нас это беспокоить? Андрей Иванец:

Республика Беларусь – это суверенное государство, это независимое государство. Мы имеем полное право определять, когда и какие наши государственные, национальные праздники нам отмечать. Если возвращаться в исторический контекст, то надо воспринимать как данность: сегодня Республика Беларусь – это целостное государство, независимое, суверенное в тех границах, в которых мы сегодня находимся. Поэтому я просто уверен, что никакого повода для беспокойства у наших польских коллег быть не должно. «Воедино собраться и наладить жизнь». Белорусы рассказывают, что для них значит День народного единства

В век информационных технологий информация играет значительно большую роль, чем ее достоверность Юлия Алексеюк:

А какое значение этот праздник имеет для белорусского народа? Андрей Иванец:

Мы увидели, события прошлого года показали, что современные информационные технологии и так называемые приемы гибридной войны позволяют достаточно быстро, в короткие сроки своего рода дестабилизировать и расшатать общество. Мы живем фактически в век информационных технологий, где информация играет значительно большую роль, чем ее достоверность, ее корректность. В связи с этим, конечно, то, что у нас будет такой день – День народного единства, сыграет значительную роль в консолидации нашего общества. Потому что нам есть чем гордиться, у нас очень существенная, значимая, продолжительная история. Нам есть чем гордиться в настоящее время. Безусловно, нам есть с чем с оптимизмом смотреть в будущее развитие нашей страны. Юлия Алексеюк:

А как нам преодолеть этот раскол, который появился в прошлом году?

Андрей Иванец:

Во многом, мне кажется, если в дом приходит беда, это всегда объединяет. В настоящее время, когда уже во многом фактически маски сняты, видно, какая была подоплека происходящих событий в прошлом году, мне кажется, этот раскол должен во многом прекратиться ввиду того, что стало понятно, что было предысторией, что было подоплекой. Я думаю, что в настоящее время мы можем с уверенностью говорить о том, что мы на верном пути, мы на объединении, мы на консолидации. И мы должны понимать, что если не мы сами, то никто за нас нашу страну, нашу родину счастливой, богатой, состоятельной, независимой не сделает. Думаю, что молодежь значительно быстрее придет к пониманию того, что это действительно важная историческая веха Юлия Алексеюк:

День народного единства. Как популяризировать этот праздник так, чтобы он стал ярким и весомым для общества?