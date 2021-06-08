Почему Беларуси нужен День народного единства? Спросили у главного учёного секретаря Академии наук
Новости Беларуси. В Беларуси учрежден государственный праздник – День народного единства. Соответствующий указ 7 июня подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник страна будет отмечать 17 сентября. Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций.
Насколько День народного единства важен для белорусского народа, оптимален ли выбор даты и как к этому отнесутся наши соседи?
Узнаем у члена Совета Республики Национального собрания Беларуси, главного ученого секретаря Национальной академии наук Андрея Иванца.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Как вы считаете, дата 17 сентября оптимальна для такого праздника, как День народного единства?
Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:
Это важнейший этап для развития, в целом консолидации нашего общества. Это очень своевременное и правильное решение.
Я просто уверен, что никакого повода для беспокойства у наших польских коллег быть не должно
Если обращаться непосредственно к дате, которая в настоящее время принята для того, чтобы весь белорусский народ отмечал День народного единства, то, конечно, она абсолютно корректная. Почему? Потому что в начале XX века в целом белорусский народ перенес, в общем-то, достаточно серьезную трагедию. По большому счету без согласия белорусского народа, без участия органов госуправления было принято решение об отдаче фактически половины (или западной части) нашей страны Польше. И то, что 17 сентября в результате похода частей Красной армии были, в общем-то, по справедливости, обратно воссоединены в целом наши территории, Республики Беларусь, это говорит о том, что действительно для нашего народа данная дата может быть весьма знаковой.
Безусловно, корректно, чтобы мы отмечали в этот день День народного единства.
Юлия Алексеюк:
Некоторые эксперты считают, что эта дата и этот праздник заденут Польшу. Как вы думаете, должно ли нас это беспокоить?
Андрей Иванец:
Республика Беларусь – это суверенное государство, это независимое государство. Мы имеем полное право определять, когда и какие наши государственные, национальные праздники нам отмечать. Если возвращаться в исторический контекст, то надо воспринимать как данность: сегодня Республика Беларусь – это целостное государство, независимое, суверенное в тех границах, в которых мы сегодня находимся. Поэтому я просто уверен, что никакого повода для беспокойства у наших польских коллег быть не должно.
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В век информационных технологий информация играет значительно большую роль, чем ее достоверность
Юлия Алексеюк:
А какое значение этот праздник имеет для белорусского народа?
Андрей Иванец:
Мы увидели, события прошлого года показали, что современные информационные технологии и так называемые приемы гибридной войны позволяют достаточно быстро, в короткие сроки своего рода дестабилизировать и расшатать общество. Мы живем фактически в век информационных технологий, где информация играет значительно большую роль, чем ее достоверность, ее корректность. В связи с этим, конечно, то, что у нас будет такой день – День народного единства, сыграет значительную роль в консолидации нашего общества. Потому что нам есть чем гордиться, у нас очень существенная, значимая, продолжительная история. Нам есть чем гордиться в настоящее время. Безусловно, нам есть с чем с оптимизмом смотреть в будущее развитие нашей страны.
Юлия Алексеюк:
А как нам преодолеть этот раскол, который появился в прошлом году?
Андрей Иванец:
Во многом, мне кажется, если в дом приходит беда, это всегда объединяет. В настоящее время, когда уже во многом фактически маски сняты, видно, какая была подоплека происходящих событий в прошлом году, мне кажется, этот раскол должен во многом прекратиться ввиду того, что стало понятно, что было предысторией, что было подоплекой. Я думаю, что в настоящее время мы можем с уверенностью говорить о том, что мы на верном пути, мы на объединении, мы на консолидации. И мы должны понимать, что если не мы сами, то никто за нас нашу страну, нашу родину счастливой, богатой, состоятельной, независимой не сделает.
Думаю, что молодежь значительно быстрее придет к пониманию того, что это действительно важная историческая веха
Юлия Алексеюк:
День народного единства. Как популяризировать этот праздник так, чтобы он стал ярким и весомым для общества?
Андрей Иванец:
Многие праздники являются знаковыми. В этом случае принятие данного праздника, Дня народного единства, – это то, что должно идти от сердца и души каждого нашего человека, каждого человека-патриота нашей страны. Я думаю, что исторический экскурс для того, чтобы наши люди все понимали, что на самом деле происходило в те годы, в тот период, что пережил тогда белорусский народ – это как нельзя лучше будет популяризовать этот праздник. Я думаю, что своего рода просветительские исторические мероприятия позволят существенным образом и достаточно быстро внедрить данный праздник в нашу страну.
Юлия Алексеюк:
А как сделать, чтобы молодежь как можно быстрее пришла к этому празднику?
Андрей Иванец:
Сегодня молодежь очень пытливая, она стремится к некой истине. Поэтому я думаю, что молодежь значительно быстрее придет к осознанию, пониманию того, что это действительно важная историческая веха. Потому что если говорить про современную молодежь, это те молодые люди, которые родились уже в независимой, суверенной Беларуси. Для них это не просто не пустой звук – независимость, не просто пустой звук то, что сегодня Республика Беларусь – суверенное государство. Поэтому я думаю, что как раз таки с этим никаких сложностей у нас быть не должно.