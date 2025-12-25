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Районный депутатский корпус присоединился к марафону добра «Наши дети»

25 декабря 2025 07:36
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Благотворительный марафон «Наши дети» продолжается в Беларуси. Очередной точкой на карте добрых дел стал Воложинский район. Здесь гостей встречала многодетная семья Захаревич, где воспитываются пятеро детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Районный депутатский корпус присоединился к марафону добра «Наши дети»-2

В качестве добрых волшебников выступили представители местного депутатского корпуса. В семью они наведались не с пустыми руками. Детям подарили праздничные наборы, сладкие угощения, развивающие игры. 

Районный депутатский корпус присоединился к марафону добра «Наши дети»-4

Светлана Захаревич, многодетная мать:
Очень волнительно для нас и приятно, конечно. Всем, даже детям, думаю, очень приятно.

Районный депутатский корпус присоединился к марафону добра «Наши дети»-6

Елена Клачко, председатель Воложинского районного Совета депутатов:
На заседании Всебелорусского народного собрания одним из приоритетных направлений государственной политики, социально-экономического развития нашей страны является национальная демографическая безопасность. 

Это на самом деле очень важно – поддерживать семьи, поддерживать институт семьи. Поддерживать различными мероприятиями, в том числе и таким замечательным мероприятием, как эта новогодняя акция.

Уже 30 лет благотворительная инициатива «Наши дети» дарит радость юному поколению белорусов. В этом году к марафону подключились 160 предприятий и организаций из всей страны.

# Благотворительность

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