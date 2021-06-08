Прямой эфир

Ігар Марзалюк: «Сёння паразважаем пра генацыд. Пра генацыд на нашых землях у гады страшнага, крывавага ліхалецця»

08 июня 2021 16:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За свою многовековую историю Беларусь неоднократно становилась ареной кровопролитных событий. Но период немецкой оккупации навсегда врезался в генетическую память своей бессмысленной жестокостью, когда к уничтожению, не только физическому, приговорили целую нацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пытались отобрать язык, традиции и историческую память.

О том, что помогло белорусам выжить и остаться народом, рассуждает депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

Ігар Марзалюк: «Сёння паразважаем пра генацыд. Пра генацыд на нашых землях у гады страшнага, крывавага ліхалецця»-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Сёння паразважаем пра генацыд. Пра генацыд на нашых землях у гады страшнага, крывавага ліхалецця. Пра час, калі гарэлі нашы вёскі, руйнаваліся нашы гарады. Пра нацысцкую акупацыю. Пра яе наступствы.

Як вядома, генацыд – гэта наўмыснае і сістэматычнае знішчэнне, цалкам ці часткова этнічнай, расавай, рэлігійнай ці нацыянальнай групы. Беларусь зведала ўсю жудасць масавага вынішчэння ў гады апошняй вайны.

Дамо слова аднаму з найбольш абазнаных сучасных знаўцаў нашай трагедыі, шведска-амерыканскаму гісторыку Перу Андэрсу Рудлінгу.

Ігар Марзалюк: «Сёння паразважаем пра генацыд. Пра генацыд на нашых землях у гады страшнага, крывавага ліхалецця»-4

Цытата: «Пачатак аперацыі Барбароса быў водападзелам у гісторыі Другой сусветнай вайны. Раней нацысты лічылі баі, што вяліся на Захадзе, «нармальнай еўрапейскай вайной», але аперацыя «Барбароса» прывяла да зруху парадыгмы. Нацысцкія кіраўнікі пачалі казаць пра Rassenideologische Vernichtungskrieg, то бок расавую вайну на знішчэнне. У нацысцкай схеме пасляваеннага ладу, Генеральным плане «Ост», не прадугледжвалася перспектыў для беларускага народа: 75 % падлягала дэпартацыі.

Ігар Марзалюк: «Сёння паразважаем пра генацыд. Пра генацыд на нашых землях у гады страшнага, крывавага ліхалецця»-7

У жніўні 1941 года Генрых Гімлер заявіў, што напад на СССР вядзе да вынішчэння 30 мільёнаў славян. Маштаб Генеральнага плана «Ост» быў яшчэ шырэйшым: меркавалася, што будуць знішчаныя каля 50 мільёнаў людзей. Ніводная краіна не пацярпела ад гэтых планаў генацыду больш, чым Беларусь».

Падрабязней у відэаматэрыяле.

Чытайце таксама:

«Ворагі нашай нацыі так і не здолелі скарыць наш народ». Ігар Марзалюк аб тым, як Рыжскі мір паўплываў на лёс беларусаў

Ігар Марзалюк: «Сёння нярэдка адмаўляецца, што людзі, якія былі на баку немцаў, падзялялі іх погляды і нацысцкую ідэалогію»

Ігар Марзалюк: ёсць дзве падзеі, якія ва ўсіх сацыялагічных даследаваннях найноўшай гісторыі Беларусі называюць найважнейшымі

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Пер Рудлинг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Русакович: Минск и Киев очень осторожно должны подходить к возможному обострению политических отношений
08 июня 2021 16:20

Андрей Русакович: Минск и Киев очень осторожно должны подходить к возможному обострению политических отношений

Раньше машины ехали в обход почти 40 км. Мост через реку Орессу возвели всего за две недели
08 июня 2021 15:59

Раньше машины ехали в обход почти 40 км. Мост через реку Орессу возвели всего за две недели

Андрей Савиных: «Коллективный Запад сегодня демонстрирует нам полное пренебрежение законами»
08 июня 2021 15:44

Андрей Савиных: «Коллективный Запад сегодня демонстрирует нам полное пренебрежение законами»