«Виктор Лукашенко подарил страуса» – воспитатель детдома семейного типа о сюрпризах в рамках марафона «Наши дети»

Рита Кундикова – родитель-воспитатель одного из первых в Беларуси детских домов семейного типа. За 35 лет через ее большое сердце и заботливые руки прошли больше полусотни детей.

Рита Кундикова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: В моей семье 56 детей. Мне немного не нравится слово «прошли», потому что дети остались у меня в семье, просто кто-то разлетелся, как все мы, взрослые люди. Мы разлетаемся по разным городам, не все остаемся рядом, но мы всегда можем вернуться в свой дом, получить поддержку, тепло в любом возрасте. Поэтому в моей семье 56 детей, буквально пару недель назад у меня родился юбилейный 40-й внук.

Каждый Новый год этот дом в Кличеве принимает гостей всех уровней: от районного до республиканского. И каких только подарков сюда ни привозили! Помимо сладких наборов, телевизоров, газовые плиты, швейные машинки, и обязательно – личный ответ каждому ребенку на письмо к Деду Морозу.

Рита Кундикова:

К нам министр МЧС приезжал, Виктор Лукашенко приезжал, к нам приезжает областной МЧС, наши шефы, которые десятилетиями рядом с нами. Дарили разное: компьютеры, стиральные машины, то, что просили дети. А Виктор Лукашенко подарил даже страуса. У меня мальчик и сейчас любит птицеводство, птиц, даже страуса подарили.