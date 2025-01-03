«Была борьба за выживание». Вспомнили, как в 90-х появился марафон добра «Наши дети»

Юлия Мычка, корреспондент:

В новогодние праздники Беларусь зажигает свои самые яркие огни, но на душе становится светло не только из-за сказки вокруг. Сердца белорусов согревает внутренний свет. Он заряжен добрыми делами и красивыми поступками. На макушке декабря в дорогу отправляется трогательный марафон «Наши дети», который вот уже почти 30 лет шагает по стране, исполняя желания маленьких белорусов и поддерживая в них веру в чудо. Как всего одно решение главы государства запустило традицию, без которой уже трудно представить начало сказочного сезона, что помогло маленькой инициативе вырасти до масштабов национального бренда, расскажем. Сегодня мало уже кто вспомнит, но главная сказка белорусской зимы появилась на свет весной 1995 года из важного документа. В указе Президента «Об утверждении Национального плана действий по охране прав ребенка» на ближайшую пятилетку были прописаны десятки важных задач: от создания национального центра усыновления и банка детей-сирот, строительства детских деревень, расширения сети реабилитационных центров. И наравне со всем этим то, что через почти 30 лет назовут национальным брендом Беларуси – проведение предновогоднего марафона добрых дел «Наши дети».

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной больницы:

Марафон «Наши дети» был главой государства запущен в самое тяжелое время для страны – это были 90-е, середина 90-х. Позитива внешнего в жизни было очень мало, была борьба за выживание, чем ты будешь кормить свою семью, где ты заработаешь деньги. Я в это время закончил медицинский институт, я помню зарплату 15-30 долларов в месяц. Это все было. Наверное, в тот период времени было очень своевременно сделать какие-то яркие моменты в нашей жизни на фоне этой серости и рутины. Когда люди добро несут друг другу, это всегда сближает. Эта акция и играет добрую объединительную нотку. Еще в начале 90-х сотрудники детских домов и интернатов добрых волшебников зимы искали самостоятельно, рассылая письма в госорганы, банки и на крупные предприятия с просьбой выбрать себе «подопечного» и приехать к нему с новогодними подарками. Так «неофициальные шефы» поддерживали детские учреждения: помогали одеждой, обувью и ремонтом. И да, новогодние подарки того времени очень бы удивили современных детей.

Рита Кундикова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Нам подарили два мешка сахара, мы были так рады, потому что конфет в магазине не было, раньше были формочки петушков, мы сделали леденцы.