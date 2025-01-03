Тонкий лёд ошибок не прощает – в Минской области утонули 2 рыбака
Тонкий лед ошибок не прощает. Рыбалка – один из самых популярных видов зимнего отдыха. Некоторые к делу подходят серьезно и ответственно, в то время как другие пренебрегают мерами безопасности. В Минской области в этом сезоне утонули два рыбака и двоих удалось спасти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из случаев произошел в Смолевичском районе.
Тему продолжит Екатерина Ковальчук.
Водохранилище Великое. 33-летний мужчина решил порыбачить. Но не рассчитал крепость льда. Отошел 120 метров от берега и оказался в воде. К счастью, благодаря сноровке и тюбингу ему удалось выбраться на поверхность, дождаться спасателей. Работники МЧС среагировали оперативно. С помощью веревки и спасательной доски доставили мужчину на берег. После чего передали медикам.
Вадим Новик, начальник Смолевичской спасательной станции:
В том районе тонкий лед. У берега толщина льда всегда будет толще, ближе к центру лед будет тоньше. Не рассчитал толщину льда. Это простая человеческая беспечность.
Действительно, какая толщина льда в центре водоема, никто не знает. А она должна быть безопасной – не менее 7 сантиметров. Если вы в этом сомневаетесь, то лучше не рисковать.
Вадим Новик:
Очень тяжело, когда одежда намокает, выбраться из лунки, в которую ты провалился. Человек должен быть физически развит. Когда он идет на рыбалку или отдыхает, он надевает на себя большое количество теплой одежды. У него есть буквально секунд 10-15, чтобы она не намокла, и в этот момент выбраться на лед. Она еще не намокла, она его не тянет вниз.
Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Зимняя рыбалка – отличный способ не только хорошо провести время на свежем воздухе, но и шанс вернуться домой с уловом. Однако безопасность должна быть на первом месте.
Выдвигаясь на рыбалку, с собой необходимо иметь спасательный набор. Это жилет и еще одна незаменимая вещь – пластиковые палочки. Благодаря им можно самостоятельно выбраться из воды, если вдруг провалился под лед. Кстати, приобрести их можно в любом рыболовном магазине. Стоят в районе 10 рублей, что не сравнится с ценой жизни.
Подробности в видео.