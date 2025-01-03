Тонкий лёд ошибок не прощает – в Минской области утонули 2 рыбака

Тонкий лед ошибок не прощает. Рыбалка – один из самых популярных видов зимнего отдыха. Некоторые к делу подходят серьезно и ответственно, в то время как другие пренебрегают мерами безопасности. В Минской области в этом сезоне утонули два рыбака и двоих удалось спасти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из случаев произошел в Смолевичском районе.

Водохранилище Великое. 33-летний мужчина решил порыбачить. Но не рассчитал крепость льда. Отошел 120 метров от берега и оказался в воде. К счастью, благодаря сноровке и тюбингу ему удалось выбраться на поверхность, дождаться спасателей. Работники МЧС среагировали оперативно. С помощью веревки и спасательной доски доставили мужчину на берег. После чего передали медикам.

Вадим Новик, начальник Смолевичской спасательной станции:

В том районе тонкий лед. У берега толщина льда всегда будет толще, ближе к центру лед будет тоньше. Не рассчитал толщину льда. Это простая человеческая беспечность.

Действительно, какая толщина льда в центре водоема, никто не знает. А она должна быть безопасной – не менее 7 сантиметров. Если вы в этом сомневаетесь, то лучше не рисковать.

Вадим Новик:

Очень тяжело, когда одежда намокает, выбраться из лунки, в которую ты провалился. Человек должен быть физически развит. Когда он идет на рыбалку или отдыхает, он надевает на себя большое количество теплой одежды. У него есть буквально секунд 10-15, чтобы она не намокла, и в этот момент выбраться на лед. Она еще не намокла, она его не тянет вниз.