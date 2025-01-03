Время милосердия, веры и надежд – православные верующие в ожидании Рождества Христова

Православные верующие в ожидании одного из самых главных и светлых праздников церковного календаря – Рождества Христова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По традиции в это время соблюдают пост. В течение 40 дней верующие придерживаются строгих правил. Речь не только о воздержании от пищевых соблазнов. В этот период рекомендуют посвятить себя молитве, избегать ссор и проводить больше времени с близкими. Верующие также идут в церковь на исповедь и причастие. Завершится Рождественский пост в Сочельник. Он приходится на 6 января. Также в преддверии праздника церкви украшают елями, венками и ставят вертепы. Это композиции, изображающие появления Христа на свет.

Тамара Машина:

Главное событие – посещение церкви, служба. А что касается домашних, то, конечно, дома собирается вся родня, друзья, накрывается стол, молитва.

Протоиерей Александр Драгун, настоятель прихода Храма Преображения Господня:

Мы приближаемся к Вифлеему, к месту рождения нашего Господа. И затем будут две недели святок (святых дней). Дни радости, мы дарим подарки, ежегодно собираемся в одной из деревень. Наши прихожане собирают подарки для деток. Готовим вертеп, который будет стоять на улице перед храмом, и маленький вертеп в храме. В Рождественские праздники в каждом районе также готовится культурная программа. Будут организованы колядные обряды и выступления творческих коллективов.