Виктор Лукашенко на «Вытоках» в Борисове: «Фестиваль удался!» Чем удивили гостей праздника?

Новости Беларуси. В последние выходные лета в Беларуси солнечная погода, что делает праздники по всей стране еще более яркими. В Борисове продолжается спортивно-культурный фестиваль «Вытокi», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для гостей приготовили массу активностей. На центральной площади открыто свыше 30-ти спортивных площадок. Старт фестивалю дал Олимпийский квест.

Приз победителю – беспроводные наушники. Не остался без подарка и сам Борисов. На торжественной церемонии открытия руководству города вручили денежный сертификат в размере 100 тысяч рублей.

Эти средства пойдут на развитие физической культуры и спорта.

Фото: Telegram-канал Team.by

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Фестиваль удался, просят, чтобы он и продолжался, и мы обязательно придумаем что-то новое. Да, мы видим, что некоторые моменты надо было бы улучшить, некоторые изменить. Это все в процессе таком живом. Поэтому на будущий год, я думаю, мы с организаторами соберемся и обязательно решим, что и как делать дальше.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Конечно, это очень важно. Можно видеть по количеству людей, которое сегодня присутствует на этом мероприятии. Причем если в этом году это город Борисов, в прошлом году это совсем небольшой городок нашей области – это Копыль, тем не менее интерес людей просто поразительный. Такие мероприятия дают очередной толчок в развитии и движении. Мы сегодня видим с другой стороны, что, может быть, не все новое, не все шикарное, не все блестит, но самое главное – душа: душа тренера, душа спортсменов и, как следствие, результат.

Третий сезон крупнейшего спортивно-культурного фестиваля завершится уже этим вечером. Яркую точку поставит гала-концерт. Своим творчеством зрителей будут радовать звезды белорусской сцены. После чего гостей ждет красочный фейерверк.