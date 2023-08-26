Спортивной школе в Борисове подарили сертификат на 15 тысяч рублей во время «Вытоков»

Новости Беларуси. Крупнейший спортивно-культурный фестиваль 2023 года продолжатся в Борисове. Сегодня, 26 августа, там проходит второй и основной день празднования «Вытоков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его начали с посещения крупных спортивных объектов города.

Делегация побывала в учреждениях образования и спорткомплексах. Ее участники пообщались с тренерами, узнали, есть ли проблемные вопросы, и лично оценили инфраструктуру. Одной из точек стала первая детско-юношеская спортивная школа. Во время посещения руководству вручили сертификат на сумму 15 тысяч рублей. И в учебном заведении уже знают, как будут использовать эти средства.

Светлана Белан, инструктор-методист «Детско-юношеской спортивной школы № 1» Борисова:

На беговую дорожку, которая необходима очень. У нас отделение легкой атлетики, совсем страдает спортивная база, на которой они могли бы полноценно заниматься. В связи с этим прекрасный подарок нашей школе для развития данного вида спорта.

Работу ведем с детками, стараемся, чтобы они достигали своего максимального результата, чтобы могли пойти дальше, в училище олимпийского резерва, в центр олимпийской подготовки и прославляли нашу страну в будущем. Были конкурентоспособны.