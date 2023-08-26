Лукашенко: хочу предупредить ректоров, что у вас закостенелость появилась. Мужики, мы вас пошевелим
Новости Беларуси. Сфера образования не сходит с новостной ленты. «Лицо» высшего образования, университетской интеллигенции и вызовы гуманитарной направленности – все эти темы продолжает обсуждать экспертное сообщество страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тон задан программной речью Президента.
Напомним, 25 августа глава государства посетил Белгосуниверситет. В ведущем вузе страны на встрече с ректорами состоялся очень откровенный разговор. Александр Лукашенко поднял самые острые темы и моменты: от вопросов к самой системе образования до внутренней культуры взаимоотношений, сложившейся в последние годы в жизни вузов страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу предупредить ректоров, Сергеенко прав, что у вас закостенелость у некоторых появилась. Мужики, мы вас пошевелим в ближайшее время. Образование надо вести на нужном уровне и давать нормальное образование. Кто-то там опустился и руки опустил – этого не будет. В том числе и в нашем Белорусском государственном университете.
Мы дали тут команду – врагов быть не должно, они должны быть на месте, под контролем и так далее. Но нельзя же их давить так, что они побегут куда-то. Надо попробовать их к себе повернуть. Их же тут немного уже. Мы с ними справимся. И получается. Ну которых нельзя, хорошо, давайте возьмем их на контроль.
Президенту показали новинки из университетских лабораторий. На выставке говорили не только о научных достижениях. Деятельность БГУ рассмотрели и в социально-гуманитарном разрезе. Александр Лукашенко оценил новый учебник по белорусской государственности. Именно сейчас пишется история Беларуси. И главе государства хотелось бы видеть соучастие в этом процессе университетов страны.
Президент потребовал устранить ряд проблем в функционировании Белорусского государственного университета и завершить модернизацию образовательной системы государства. Пока обошлось без кадровых решений Первого.
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