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Лукашенко: хочу предупредить ректоров, что у вас закостенелость появилась. Мужики, мы вас пошевелим

26 августа 2023 11:33
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Новости Беларуси. Сфера образования не сходит с новостной ленты. «Лицо» высшего образования, университетской интеллигенции и вызовы гуманитарной направленности – все эти темы продолжает обсуждать экспертное сообщество страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тон задан программной речью Президента.

Напомним, 25 августа глава государства посетил Белгосуниверситет. В ведущем вузе страны на встрече с ректорами состоялся очень откровенный разговор. Александр Лукашенко поднял самые острые темы и моменты: от вопросов к самой системе образования до внутренней культуры взаимоотношений, сложившейся в последние годы в жизни вузов страны.

Лукашенко: хочу предупредить ректоров, что у вас закостенелость появилась. Мужики, мы вас пошевелим-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу предупредить ректоров, Сергеенко прав, что у вас закостенелость у некоторых появилась. Мужики, мы вас пошевелим в ближайшее время. Образование надо вести на нужном уровне и давать нормальное образование. Кто-то там опустился и руки опустил этого не будет. В том числе и в нашем Белорусском государственном университете.

Мы дали тут команду – врагов быть не должно, они должны быть на месте, под контролем и так далее. Но нельзя же их давить так, что они побегут куда-то. Надо попробовать их к себе повернуть. Их же тут немного уже. Мы с ними справимся. И получается. Ну которых нельзя, хорошо, давайте возьмем их на контроль.

Лукашенко: хочу предупредить ректоров, что у вас закостенелость появилась. Мужики, мы вас пошевелим-4

Президенту показали новинки из университетских лабораторий. На выставке говорили не только о научных достижениях. Деятельность БГУ рассмотрели и в социально-гуманитарном разрезе. Александр Лукашенко оценил новый учебник по белорусской государственности. Именно сейчас пишется история Беларуси. И главе государства хотелось бы видеть соучастие в этом процессе университетов страны.

Президент потребовал устранить ряд проблем в функционировании Белорусского государственного университета и завершить модернизацию образовательной системы государства. Пока обошлось без кадровых решений Первого.

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# Государственная политика в области образования # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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