Лукашенко: хочу предупредить ректоров, что у вас закостенелость появилась. Мужики, мы вас пошевелим

Новости Беларуси. Сфера образования не сходит с новостной ленты. «Лицо» высшего образования, университетской интеллигенции и вызовы гуманитарной направленности – все эти темы продолжает обсуждать экспертное сообщество страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тон задан программной речью Президента. Напомним, 25 августа глава государства посетил Белгосуниверситет. В ведущем вузе страны на встрече с ректорами состоялся очень откровенный разговор. Александр Лукашенко поднял самые острые темы и моменты: от вопросов к самой системе образования до внутренней культуры взаимоотношений, сложившейся в последние годы в жизни вузов страны.