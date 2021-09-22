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Виктор Лискович о приёме граждан: стараемся находить такое решение, чтобы было в пользу нашего человека

22 сентября 2021 18:34
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Новости Беларуси. Сенаторы провели 22 сентября единый прием граждан в Брестской области. Со своими вопросами жители Ляховичей могли напрямую обратиться к спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лискович о приёме граждан: стараемся находить такое решение, чтобы было в пользу нашего человека-1

Всего в области от Бреста до Лунинца прием вели 13 парламентариев. Выплаты пенсий, развитие транспортной инфраструктуры и строительство жилья.

«Нашу форму работы уже перенимают другие». Что Наталья Кочанова рассказала о выездных приёмах граждан? Читайте здесь.

На месте сенаторы пытались выработать наиболее эффективные механизмы решения проблем и помочь каждому.

Виктор Лискович о приёме граждан: стараемся находить такое решение, чтобы было в пользу нашего человека-4

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Единый прием граждан позволяет сегодня увидеть целый регион. Возможно, увидеть те проблемы, которые касаются не одного района, а нескольких районов Брестской области. Мы во все вопросы вникаем, стараемся видеть, находить такое решение, чтобы было не во вред государству, конечно, и в пользу нашего человека. Когда человек будет удовлетворен решением своей проблемы, он будет с оптимизмом смотреть в будущее, оценивать работу органов местной власти. В конечном итоге мы все будем иметь положительный эффект.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Виктор Лискович # Фотофакт

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