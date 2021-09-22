Виктор Лискович о приёме граждан: стараемся находить такое решение, чтобы было в пользу нашего человека

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Единый прием граждан позволяет сегодня увидеть целый регион. Возможно, увидеть те проблемы, которые касаются не одного района, а нескольких районов Брестской области. Мы во все вопросы вникаем, стараемся видеть, находить такое решение, чтобы было не во вред государству, конечно, и в пользу нашего человека. Когда человек будет удовлетворен решением своей проблемы, он будет с оптимизмом смотреть в будущее, оценивать работу органов местной власти. В конечном итоге мы все будем иметь положительный эффект.