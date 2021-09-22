В Беларуси начался отопительный сезон. В каких регионах уже топят в квартирах, а где тепло ещё только в школах и больницах?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подключение жилых домов и других объектов к отоплению. В Гродненской и Витебской областях уже потеплело в квартирах, школах, детских садах, больницах и других соцучреждениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У жителей Могилевской области поэтапно теплеет в домах. В учреждениях первой группы потребителей батареи уже работают в зимнем режиме. В Гомельском и Брестском регионах тепло пока подали только в объекты соцсферы. В минском регионе отопительный сезон начался 21 сентября. В районах области уже не приходится мерзнуть в школах, детских садах, больницах и домах престарелых.