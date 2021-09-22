«Нашу форму работы уже перенимают другие». Что Наталья Кочанова рассказала о выездных приёмах граждан?

Новости Беларуси. Выслушать каждого и постараться помочь: сенаторы проводят 22 сентября единый прием граждан в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всех районах жители могут обратиться с любым вопросом к руководству верхней палаты парламента. Услышать людей на местах и выработать эффективные механизмы решения проблем – один из основных подходов такого формата.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы работаем два дня, в первый день мы проводим приемы по личным вопросам по всей области, а во второй день мы подводим итоги на выездном президиуме Совета Республики с приглашением местных органов власти. В большей степени, конечно, мы приглашаем председателей районных и городских советов депутатов, потому что работа в округе для депутата, для члена Совета Республики с людьми, проведение приемов по личным вопросам – это основное направление в нашей деятельности. Поэтому, конечно, для нас это очень важно. Вы знаете, эффективно, интересно. Нашу форму работы уже перенимают другие государственные органы власти, и это хорошо.