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«Достигнуты хорошие результаты». Прокуратура Беларуси отмечает столетие. Как работает ведомство в Минской области?

21 июня 2022 14:12
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Новости Беларуси. Общее число преступлений в Минской области снизилось почти на 5 %, а раскрываемость повысилась до 60 %. Также отмечают и уменьшение количества убийств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Достигнуты хорошие результаты». Прокуратура Беларуси отмечает столетие. Как работает ведомство в Минской области?-1

Это результат работы прокуратуры центрального региона за 2022 год. Ведомство отмечает столетний юбилей. Вот уже век прокуратура стоит на страже правопорядка и является надежной опорой государства. Среди задач – борьба с коррупцией, противодействие обороту наркотиков, надзорные проверки по различным направлениям и защита интересов государства и граждан.

«Достигнуты хорошие результаты». Прокуратура Беларуси отмечает столетие. Как работает ведомство в Минской области?-4

Юрий Щетько, прокурор Минской области:
Об успешных результатах этой работы свидетельствует общее снижение преступности: уменьшение числа убийств, разбоев и иных тяжких насильственных преступлений. Активнее пресекаются факты коррупционных проявлений. Усилена борьба с наркопреступностью. Достигнуты хорошие результаты при осуществлении надзора за исполнением законодательства и законностью правовых актов. Особенно в части защиты трудовых прав граждан. Убежден, что патриотизм, честность, принципиальность и самоотдача позволят нам и в дальнейшем достойно справляться с поставленными перед нами задачами.

«Достигнуты хорошие результаты». Прокуратура Беларуси отмечает столетие. Как работает ведомство в Минской области?-7

Сотрудники прокуратуры продолжают активную работу по сбору доказательств по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

# Прокуратура Беларуси # общество # Юрий Щетько # Фотофакт

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