«Достигнуты хорошие результаты». Прокуратура Беларуси отмечает столетие. Как работает ведомство в Минской области?

Новости Беларуси. Общее число преступлений в Минской области снизилось почти на 5 %, а раскрываемость повысилась до 60 %. Также отмечают и уменьшение количества убийств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это результат работы прокуратуры центрального региона за 2022 год. Ведомство отмечает столетний юбилей. Вот уже век прокуратура стоит на страже правопорядка и является надежной опорой государства. Среди задач – борьба с коррупцией, противодействие обороту наркотиков, надзорные проверки по различным направлениям и защита интересов государства и граждан.

Юрий Щетько, прокурор Минской области:

Об успешных результатах этой работы свидетельствует общее снижение преступности: уменьшение числа убийств, разбоев и иных тяжких насильственных преступлений. Активнее пресекаются факты коррупционных проявлений. Усилена борьба с наркопреступностью. Достигнуты хорошие результаты при осуществлении надзора за исполнением законодательства и законностью правовых актов. Особенно в части защиты трудовых прав граждан. Убежден, что патриотизм, честность, принципиальность и самоотдача позволят нам и в дальнейшем достойно справляться с поставленными перед нами задачами.