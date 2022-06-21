Центр по духовно-нравственному воспитанию создают в Самохваловичах. Со школьниками общается настоятель храма

Новости Беларуси. В агрогородке Самохваловичи создают центр по духовно-нравственному воспитанию. Он станет местом, где будут делиться знаниями священники и педагоги с подрастающим поколением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди задач также работа с трудными подростками, при необходимости организуют и уроки для родителей, которые оказались в кризисной ситуации. Сейчас с ребятами в основном проходят беседы. Ведет их настоятель храма Святого Духа отец Сергий.

Детям рассказывают об устройстве церкви, праздниках, семейных ценностях. Для ребят проходят тематические занятия. Например, нужно было нарисовать ассоциацию со словом «нравственность». Дети уже побывали на экскурсиях в храме, где их познакомили в том числе с церковной библиотекой.