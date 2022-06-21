Центр по духовно-нравственному воспитанию создают в Самохваловичах. Со школьниками общается настоятель храма

Новости Беларуси. В агрогородке Самохваловичи создают центр по духовно-нравственному воспитанию. Он станет местом, где будут делиться знаниями священники и педагоги с подрастающим поколением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В агрогородке Самохваловичи создают центр по духовно-нравственному воспитанию. Он станет местом, где будут делиться знаниями священники и педагоги с подрастающим поколением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди задач также работа с трудными подростками, при необходимости организуют и уроки для родителей, которые оказались в кризисной ситуации. Сейчас с ребятами в основном проходят беседы. Ведет их настоятель храма Святого Духа отец Сергий.
Детям рассказывают об устройстве церкви, праздниках, семейных ценностях. Для ребят проходят тематические занятия. Например, нужно было нарисовать ассоциацию со словом «нравственность». Дети уже побывали на экскурсиях в храме, где их познакомили в том числе с церковной библиотекой.
Мне нравится, потому что я узнаю новое: то, что нельзя курить, что хорошо и что плохо.
Обычно на классные часы приходят. Мы разговариваем про то, что надо слушаться родителей.
Валентина Смоленская, директор Самохваловичской средней школы:
Общается отец Сергий у нас со всеми категориями учащихся: это и младшие школьники, и средние, и старшие. Он общается также и с педагогами. Темы очень различные.
Иерей Сергий, настоятель Самохваловичского храма Святого Духа:
5-е, 6-е, 7-е классы более чувствительные, они ищут чего-то. Задают вопросы. Живые. Поэтому приятно с ними общаться. Это нужно для того, чтобы заложить какую-то основу. Основу для их дальнейшей жизни. А вера поможет человеку.
Пока занятия проходят в школьных классах, но на базе храма уже начато строительство отдельного помещения для духовного центра.