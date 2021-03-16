Виктор Лискович на приёме граждан: если обращений несколько, то эти вопросы рассматриваем с точки зрения внесения изменений в законы

Как правило, на таких встречах люди рассказывают о разных ситуациях: от бытовых проблем до более глобальных вопросов в образовании и здравоохранении. Ряд моментов решают прямо во время проведения личного приема, некоторые проблемы требуют более глубокого анализа, в том числе и с выездом на места.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Там, где можно, там помогаем, но опять же хочу подчеркнуть, что мы должны это делать в рамках действующего законодательства. В то же время если человек к нам обращается и мы видим, что ему помочь сегодня нельзя, но проблема есть и несколько таких обращений, мы эти вопросы рассматриваем уже с точки зрения внесения изменений в законы, которые сегодня действуют.

Где на неделе можно будет задать вопросы представителям Администрации Президента?

Напомним, 17 марта личный прием проведет и спикер Совета Республики Наталья Кочанова. Попасть на встречу можно по предварительной записи. Прием граждан пройдет с 10 до 17 часов, перерыв – с 13 до 13.30.