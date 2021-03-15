Где на неделе можно будет задать вопросы представителям Администрации Президента?

15 марта в Кобринском райисполкоме ждут первого заместителя главы Администрации Президента Максима Рыженкова. 16 марта в Полоцком райисполкоме состоится личный прием граждан помощником Президента – инспектором по Витебской области Анатолием Линевичем. Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык 17 марта выслушает вопросы и обращения непосредственно в Администрации (по адресу в Минске улица Кирова, 43).