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Где на неделе можно будет задать вопросы представителям Администрации Президента?

15 марта 2021 06:25
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Новости Беларуси. Выездные приемы проведут представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где на неделе можно будет задать вопросы представителям Администрации Президента?-1

15 марта в Кобринском райисполкоме ждут первого заместителя главы Администрации Президента Максима Рыженкова. 16 марта в Полоцком райисполкоме состоится личный прием граждан помощником Президента – инспектором по Витебской области Анатолием Линевичем. Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык 17 марта выслушает вопросы и обращения непосредственно в Администрации (по адресу в Минске улица Кирова, 43).

Где на неделе можно будет задать вопросы представителям Администрации Президента?-4

18 марта помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк будет принимать граждан в Круглянском райисполкоме.

# Прием граждан # общество # Максим Рыженков # Анатолий Линевич # Григорий Шлык # Леонид Мартынюк # Фотофакт

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