Шопинг онлайн. На что следует обращать внимание, чтобы купить качественный товар?
Удобство и простота – покупки через интернет прочно вошли в нашу жизнь. Но не все знают о правилах безопасного шопинга.
Дарина Гулюта, председатель правления общественного объединения «Городское общество защиты потребителей»:
На главной странице должно быть отражено обязательно свидетельство о госрегистрации, должно быть указано наименование юрлица, которому принадлежит данный магазин и от имени кого будет совершать покупку покупатель, должен быть образец кассового чека или иного документа, подтверждающий факт оплаты. Должен быть указан номер свидетельства регистрации в торговом реестре.
Еще один совет: изучите отзывы реальных людей на сайте. Можно ловко обойти подводные камни: при выборе товара ознакомьтесь с условиями доставки и оплаты.
Дарина Гулюта:
Потребителю необходимо не забывать, что не надо спешить. Необходимо принять товар должным образом, необходимо, прежде чем рассчитываться, внимательно осмотреть товар, проверить его работоспособность и в случае, если его устраивает комплектация, внешний облик изделия, изделие находится в рабочем состоянии, потребитель производит оплату и передается ему товар.
Трудно учесть все нюансы при таком шопинге. Но если возникла ситуация, с которой вы не согласны, вы имеете право обратиться к продавцу: оставить запись в книге замечаний и предложений либо направить заказное письмо с уведомлением.
Дарина Гулюта:
Кроме того, потребитель имеет право потребовать предоставление документов, подтверждающих качество данного товара, а также его безопасность.
При передаче денежных средств требуйте кассовый чек – это важно! Так, впоследствии можно доказать, где вы произвели покупку. Именно в чеке указано наименование юридического лица, а также с его помощью можно установить, кто является продавцом.
Дарина Гулюта:
Появился у нас новый вид торговли: через социальные сети и в данном случае потребителю нужно быть очень внимательным, заказывая товар. Необходимо узнать, у кого он заказывает. Если покупает товар у физического лица, то есть это разовая торговля, на эти правоотношения не распространяет свои действия Закон «О защите прав потребителей», соответственно, наш потребитель не будет защищен.
Самые актуальные виды мошенничества через соцсети – это деньги перевел, а товар не получил. А кому переводил – уже и аккаунт удален. Или визуально на фото видим один товар, а при доставке ожидания не оправдываются.
Дарина Гулюта:
Кроме того, потребителю необходимо знать, кому в случае чего предъявлять претензии. То есть, если он приобретает у физического лица, он должен знать его фамилию, имя, отчество, а также адрес, по которому зарегистрировано данное лицо.