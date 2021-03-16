Шопинг онлайн. На что следует обращать внимание, чтобы купить качественный товар?

Удобство и простота – покупки через интернет прочно вошли в нашу жизнь. Но не все знают о правилах безопасного шопинга. Дарина Гулюта, председатель правления общественного объединения «Городское общество защиты потребителей»:

На главной странице должно быть отражено обязательно свидетельство о госрегистрации, должно быть указано наименование юрлица, которому принадлежит данный магазин и от имени кого будет совершать покупку покупатель, должен быть образец кассового чека или иного документа, подтверждающий факт оплаты. Должен быть указан номер свидетельства регистрации в торговом реестре.

Еще один совет: изучите отзывы реальных людей на сайте. Можно ловко обойти подводные камни: при выборе товара ознакомьтесь с условиями доставки и оплаты.

Дарина Гулюта:

Потребителю необходимо не забывать, что не надо спешить. Необходимо принять товар должным образом, необходимо, прежде чем рассчитываться, внимательно осмотреть товар, проверить его работоспособность и в случае, если его устраивает комплектация, внешний облик изделия, изделие находится в рабочем состоянии, потребитель производит оплату и передается ему товар.

Трудно учесть все нюансы при таком шопинге. Но если возникла ситуация, с которой вы не согласны, вы имеете право обратиться к продавцу: оставить запись в книге замечаний и предложений либо направить заказное письмо с уведомлением. Дарина Гулюта:

Кроме того, потребитель имеет право потребовать предоставление документов, подтверждающих качество данного товара, а также его безопасность.

При передаче денежных средств требуйте кассовый чек – это важно! Так, впоследствии можно доказать, где вы произвели покупку. Именно в чеке указано наименование юридического лица, а также с его помощью можно установить, кто является продавцом. Дарина Гулюта:

Появился у нас новый вид торговли: через социальные сети и в данном случае потребителю нужно быть очень внимательным, заказывая товар. Необходимо узнать, у кого он заказывает. Если покупает товар у физического лица, то есть это разовая торговля, на эти правоотношения не распространяет свои действия Закон «О защите прав потребителей», соответственно, наш потребитель не будет защищен.