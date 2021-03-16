«Мы работаем по принципу «равный обучает равного». Как белорусских школьников приобщают к волонтёрству

Поможешь ты – и тебе помогут. Волонтерские движения в стране набирают популярность, а на базе школ и вузов открываются школы волонтеров, чтобы приобщить детей к хорошим поступкам. Такие «внешкольные» дела помогают развивать коммуникативные навыки и найти новые интересы. Анжелика Байко, куратор волонтерского клуба «СЛОН» БГУКИ:

Когда 21 год назад образовывался наш клуб, такой поддержки волонтерской не было. В настоящее время у нас в рамках республики организован республиканский волонтерский центр, который координирует деятельность всех волонтерских объединений республики.

По поручению Совета министров Республики Беларусь в каждом учреждении среднего, специального и высшего образования созданы такие волонтерские объединения. Марина Мармулевская, член волонтерского клуба «СЛОН» БГУКИ, руководитель творческой мастерской инклюзивного взаимодействия:

Наше обучение было более практическим и в процессе этого обучения мы поняли, что нам не хватает каких-то теоретических знаний. Хотелось бы соединить теорию и практику, поэтому появилась идея создания творческой мастерской инклюзивного взаимодействия на базе волонтерского клуба «СЛОН».

Волонтерство, особенно инклюзивное, – это действие двустороннее, где социально интегрируются не только особенные ребята. Ирина Красовская, ученица 8 класса СШ №59 г. Минска:

Мы работаем по принципу «равный обучает равного». Мы приходим к таким же сверстникам, как и мы и, например, обучаем работать в команде.

Вероника Жевняк, член волонтерского клуба «СЛОН» БГУКИ:

Как выпускница могу сказать, что проектов в нашем волонтерском клубе, которые мы реализовываем, очень много. В своей деятельности мы используем информационно-технические коммуникации, в Zoom организовываем различные мастер-классы, концертные мероприятия и программы.

Волонтерский клуб работает в нескольких направлениях и одно из самых актуальных – это социальное. Оно направлено на работу с самыми незащищенными слоями общества: с детьми, инвалидами, пожилыми, одинокими людьми и с бездомными. Самое интересное и творческое – социально-культурное волонтерство, где добровольцы организовывают мероприятия для детей-сирот и инвалидов.

Анна Кашевская, член волонтерского объединения «Инициатива»:

Волонтерство – важно, потому что каждый человек может сделать мир чуточку добрее, и подарить таким же детям, как мы, только с особенностями, как можно больше положительных эмоций, радости и доброты.

Расшифровка названия клуба «СЛОН» – слова любви, обретающие надежду. Неравнодушных людей намного больше. Такие движения помогают воспитать ответственное поколение. Мы поговорили с ребятами и узнали, какими качествами должен обладать волонтер.

Ольга Колей, ученица 9 класса СШ №59 г. Минска:

Он должен быть, конечно же, добрым, серьезным, должна присутствовать такая нотка. Доброжелательным, терпеливым, веселым.

Алина Канц, член волонтерского клуба «СЛОН» БГУКИ:

Когда ты приезжаешь домой после волонтерства и знаешь, что этот день ты провел круто со своим волонтерским клубом и действительно внес что-то доброе в этот мир.

Волонтеры признаются: не всегда получается найти подход к подопечным, не все хотят слушать и обращать внимание на добрые дела. Но есть и другие – которые участвуют в конкурсах и мероприятиях. Это помогает не опускать руки. Максим Статкевич, член волонтерского клуба «СЛОН» БГУКИ:

Самая главная трудность – это преодолеть себя, потому что во время работы боишься просто зайти туда с первого раза, потому что дети с особенностями не такие, как мы.

Немаловажно уметь адаптироваться в любой ситуации. В работе с детьми и инвалидами нужно быть внимательным и терпеливым. Но перед тем как стать волонтером, каждый должен задать себе вопрос: «Как я хочу помочь?». Нужно оценить свои силы и возможности, а работа найдется для каждого.