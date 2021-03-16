«Наша главная сейчас задача – фотографию сделать». Кто координировал протестную деятельность среди белорусских студентов?
Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об организации «студенческих маршей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под стражей – 12 обвиняемых. Это студенты разных вузов Минска, преподаватель и так называемый профессиональный куратор из штаба экс-кандидата Тихановской.
Компания занималась локальным управлением протестных акций в университетах: вели Telegram-каналы, лично призывали студентов к забастовкам, занимались подготовкой митингов, в том числе финансовыми вопросами.
Свои планы «режиссеры» студенческого протеста периодически обсуждали на видеоконференциях. Вот фрагмент одного из таких разговоров.
– По поводу настроения у студентов. Мы заметили, что под конец недели очень спала активность, забастовки особой нет.
– Мы как ни пытаемся их пинать, как ни пытаемся что-то с ними делать… Они просто не выходят.
– Сейчас сложно, потому что мало кто сейчас готов выходить на забастовки. Разве что на акции на большом перерыве, просто на перерывах.
– Мы, конечно, теряем таким образом людей, но опять же… Мы шумные, и наша главная сейчас задача – фотографию сделать и прийти на второй этаж, где вся администрация сидит. У них под дверью пошуметь и побесить их.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В протестную деятельность были вовлечены студенты таких учебных заведений, как Белорусский государственный университет, Белорусская государственная академия искусств, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, БГУИР, БНТУ, а также Минский государственный лингвистический университет.
Следствие во взаимодействии с оперативными службами сейчас осуществляет работу по выявлению и привлечению к ответственности других лиц, которые причастны к подобного рода протестной деятельности.
Во время акций студенты пытались срывать учебный процесс – блокировали коридоры и лестницы, выкрикивали различные лозунги. Фигурантам предъявлены обвинения в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.