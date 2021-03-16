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«Наша главная сейчас задача – фотографию сделать». Кто координировал протестную деятельность среди белорусских студентов?

16 марта 2021 10:56
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Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об организации «студенческих маршей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под стражей – 12 обвиняемых. Это студенты разных вузов Минска, преподаватель и так называемый профессиональный куратор из штаба экс-кандидата Тихановской.  

Компания занималась локальным управлением протестных акций в университетах: вели Telegram-каналы, лично призывали студентов к забастовкам, занимались подготовкой митингов, в том числе финансовыми вопросами.   

Свои планы «режиссеры» студенческого протеста периодически обсуждали на видеоконференциях. Вот фрагмент одного из таких разговоров.  

«Наша главная сейчас задача – фотографию сделать». Кто координировал протестную деятельность среди белорусских студентов?-1

По поводу настроения у студентов. Мы заметили, что под конец недели очень спала активность, забастовки особой нет.

Мы как ни пытаемся их пинать, как ни пытаемся что-то с ними делать… Они просто не выходят.  

«Наша главная сейчас задача – фотографию сделать». Кто координировал протестную деятельность среди белорусских студентов?-4

Сейчас сложно, потому что мало кто сейчас готов выходить на забастовки. Разве что на акции на большом перерыве, просто на перерывах.  

Мы, конечно, теряем таким образом людей, но опять же… Мы шумные, и наша главная сейчас задача – фотографию сделать и прийти на второй этаж, где вся администрация сидит. У них под дверью пошуметь и побесить их. 

«Наша главная сейчас задача – фотографию сделать». Кто координировал протестную деятельность среди белорусских студентов?-7

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:  
В протестную деятельность были вовлечены студенты таких учебных заведений, как Белорусский государственный университет, Белорусская государственная академия искусств, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, БГУИР, БНТУ, а также Минский государственный лингвистический университет.  

Следствие во взаимодействии с оперативными службами сейчас осуществляет работу по выявлению и привлечению к ответственности других лиц, которые причастны к подобного рода протестной деятельности.

Во время акций студенты пытались срывать учебный процесс – блокировали коридоры и лестницы, выкрикивали различные лозунги. Фигурантам предъявлены обвинения в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

# Акции протеста # общество # Юлия Гончарова # Светлана Тихановская # Фотофакт

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