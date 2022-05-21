В Речице проходит общенациональный фестиваль «Вытокі»

Новости Беларуси. Речица принимает гостей общенационального фестиваля «Вытокі». Накануне для его участников организовали целый ряд просветительских мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За одним столом собрались специалисты, которые обсуждали вопросы олимпийского образования и презентовали проекты, которые призваны помочь привить детям и молодежи любовь к спорту и здоровому образу жизни.