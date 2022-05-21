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В Речице проходит общенациональный фестиваль «Вытокі»

21 мая 2022 08:07
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Новости Беларуси. Речица принимает гостей общенационального фестиваля «Вытокі». Накануне для его участников организовали целый ряд просветительских мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Речице проходит общенациональный фестиваль «Вытокі»-1

За одним столом собрались специалисты, которые обсуждали вопросы олимпийского образования и презентовали проекты, которые призваны помочь привить детям и молодежи любовь к спорту и здоровому образу жизни.  

В Речице проходит общенациональный фестиваль «Вытокі»-4

Неслучайно именно сегодня, 21 мая, этому уделяется особое вынимание. Суббота – День работников физической культуры и спорта. В Речице его украсит яркая программа фестиваля «Вытокі».  

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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