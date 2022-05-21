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«Демонтировали 37 единиц». В Витебске проверяют детские горки, лестницы и песочницы

21 мая 2022 08:20
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Новости Беларуси. В преддверии летних каникул особенно актуальна проблема безопасности детских игровых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Демонтировали 37 единиц». В Витебске проверяют детские горки, лестницы и песочницы-1

В ЖЭУ то и дело поступают жалобы: на не удовлетворительное состояние горок, лестниц, отсутствие песка в песочницах. На каждое обращение реагируют. Только в Витебске насчитывается более полутора тысяч детских площадок. Накануне летнего сезона каждую из них обследуют специалисты и выносят вердикт.  

«Демонтировали 37 единиц». В Витебске проверяют детские горки, лестницы и песочницы-4

Анастасия Парчинская, начальник отдела по благоустройству ЖРЭТ Витебска:  
Демонтировали 37 единиц детского оборудования. Горки-скаты после зимы многие по мере успеваемости мы тоже демонтируем. Где-то дырки протерлись, где-то дети кирпичами разломали, ногами прыгают. Со скатами очень большая у нас проблема. И в новых микрорайонах, и в старых.  

«Демонтировали 37 единиц». В Витебске проверяют детские горки, лестницы и песочницы-7

Задача взрослых – сделать лето безопасным. А значит жители и местная власть должны вести совместную работу по наведению порядка на территориях, предназначенных для детских забав.  

# Социальная инфраструктура # общество # Анастасия Парчинская # Фотофакт

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