Пагубно влияет не только потребление. Представители власти обсудили с молодёжью проблему наркомании

Вольга Чамаданава, начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і па справах моладзі Мінгарвыканкама:

Есть сегодня необходимость в такой форме работы, как равный обучает равного, когда сама же молодежь рассказывает о том, насколько пагубно влияет не только потребление наркотиков, но и совершение преступлений. Есть ряд предложений, которые мы обобщим. И, конечно, это будет к действию. Мы уже начинаем работать.