Пагубно влияет не только потребление. Представители власти обсудили с молодёжью проблему наркомании
Навіны Беларусі. У сталіцы за студзень зарэгістравана 85 злачынстваў, звязаных з незаконным абаротам наркотыкаў, паведамілі ў праграме «Сталічныя падрабязнасці» на СТБ. Распаўсюджванне забароненых сродкаў і псіхатропаў сярод непаўналетніх хвалюе не толькі праваахоўнікаў, але і грамадства. Гэтую праблему абмеркавалі прадстаўнікі кіруючай вертыкалі і моладзь падчас прафілактычнага мерапрыемства.
Сімвалічна, што сустрэча адбылася ў гістарычным для сталіцы месцы – мінскай Ратушы, дзе заўсёды вырашаліся праблемы жыхароў горада. У абмеркаванні прынялі ўдзел прадстаўнікі Мінскага гарадскога суда, праваахоўнікі, педагогі і студэнты сталічных ВНУ. Моладзь падзялілася сваімі поглядамі на праблему. Удзельнікі сустрэчы ўзгадалі аб прадугледжанай заканадаўствам адказнасці і абмеркавалі дзеянні па прафілактыцы незаконнага абароту наркотыкаў.
Вольга Чамаданава, начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і па справах моладзі Мінгарвыканкама:
Есть сегодня необходимость в такой форме работы, как равный обучает равного, когда сама же молодежь рассказывает о том, насколько пагубно влияет не только потребление наркотиков, но и совершение преступлений. Есть ряд предложений, которые мы обобщим. И, конечно, это будет к действию. Мы уже начинаем работать.
Дзяніс Шаман, намеснік начальніка ўпраўлення Следчага камітэта па Мінску:
Наркомания – это серьезная проблема, которая сейчас все шире и шире находит свое распространение. Это подтверждается и статистикой, и теми разговорами, и обсуждениями, которые происходили за круглым столом. Если взять сухую статистику, то совершенно очевидно, что в прошлом году был рост преступлений указанной категории, то есть почти на 30 %. К сожалению, январь этого года уже показывает, что эта тенденция не изменилась и рост продолжился в этом году.
Мерапрыемства таксама праходзіла і ў анлайн фармаце. На сувязі былі зняволеныя з калоніі, якія адбываюць пакаранне за распаўсюджванне наркотыкаў. Маладыя дзяўчыны падзяліліся сваімі жыццёвымі гісторыямі.