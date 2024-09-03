Пост скорой помощи открылся на границе с Польшей в Бресте

Очереди автомобилей на белорусско-польской границе продолжают расти. Причина очевидна. По решению сопредельной стороны остались лишь два пункта пропуска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители, семьи с детьми вынуждены томится в долгом ожидании, ведь польские пограничники никуда не спешат. Они пропускают лишь малую часть машин от максимально возможного количества. Как результат, чтобы пересечь границу, требуются не одни сутки. Не у всех хватает выдержки и здоровья на преодоление такого испытания. Жаркий сентябрь – еще один неблагоприятный вызов для тех, кто дни проводит на открытой местности. В связи с этим участились случаи, когда людям требуется помощь медиков. Чтобы ее приблизить, в приграничьи дежурит скорая Брестской центральной поликлиники.

Это очень замечательно. В таких погодных условиях людям, страдающим определенными заболеваниями, это просто необходимо, чтобы понять, как себя вести, принять какое-то лекарство.

Каждому из нас, когда есть медики, всегда придает уверенность в том, что у нас есть помощь. Мы знаем, что нам помогут в любой ситуации.

Мне, слава богу, это не очень актуально, но есть люди, которым явно это актуально, тем более учитывая, что такая жара и достаточно много машин.

Скорая помощь полностью укомплектована. Присутствует весь необходимый спектр лекарственных препаратов. Фельдшерская бригада в пункте пропуска работает круглосуточно. Обратившимся меряют давление, дают при надобности медикаменты и воду.

Кирилл Смоляров, медбрат выездной бригады скоро медицинской помощи:

На границе необходимо иметь пост скорой медицинской помощи. Связаны с погодными условиями нынешними, жара, людям может становиться плохо в очереди. Люди обращаются с разными причинами, и необходимо, чтобы люди знали, где они могут эту помощь получить, и все находилось в шаговой доступности.

Николай Гарин, заместитель заведующего Брестской станции скорой медицинской помощи:

Фельдшерская бригада в составе двух квалифицированных фельдшеров. Каждые два часа они будут осуществлять объезд или обход территории, где наиболее массово скапливаются люди. Это в сторону госпитального острова, если есть очередь или если есть очередь в сторону кольца.