В мемориальном комплексе «Тростенец» почтили память жертв нацизма

Земля, пропитанная кровью, пеплом и слезами. В Тростенце 3 сентября почтили память жертв нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагическим воспоминаниям вот уже 80 лет. Именно столько времени прошло с момента первого митинга в бывшем лагере смерти. Останки погибших захоронили 3 сентября 1944-го. Это был первый шаг к основанию мемориала.

Сегодня головы у монумента «Врата памяти» склонили ветераны, руководство города и молодежь. Здесь также были представители силовых структур, религиозных конфессий и дипмиссий. К месту вечной памяти и скорби легли цветы, как символ траура и обещания – впредь не допустить подобного.

Алексей Дерунец, учащийся гимназии № 40 имени Янки Лучины: Важно помнить о Великой Отечественной войне, потому что это наша память. Мы должны ценить то, что имеем, что мы ходим по этой белой земле и живем в мирной, свободной стране.

Олег Лаврухин, прокурор Минска:

На сегодняшний день уже проведено более 500 осмотров мест: и содержаний, и захоронений. Расследование продолжается. Свежая информация: при строительстве жилищного комплекса «Уют» на территории города Минска (это Партизанский район), также при разработке подводных путей и коммуникаций были обнаружены останки людей по всей вероятности и по всем признакам времен Великой Отечественной войны.

Тростенец – крупнейшее в Беларуси место массового уничтожения людей. От издевательств, голода и болезней здесь погибли около 550 тысяч человек.