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«Это отличный опыт». Более 100 участников посетили молодёжный фестиваль педагогических идей в Минске

06 января 2022 16:39
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Новости Беларуси. Минск в лидерах по количеству диалоговых площадок. 6 января руководство города вместе с молодыми педагогами обсудили проект Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Важно знать, какие проблемы волнуют». Проект Конституции Беларуси обсудили с педагогами Минска – читайте здесь.

«Это отличный опыт». Более 100 участников посетили молодёжный фестиваль педагогических идей в Минске-1

В рамках встречи состоялась торжественная церемония закрытия Минского молодежного фестиваля педагогических идей. В 2022 году местом проведения стала 52-я средняя школа, которая собрала более 100 участников из 9 районов Минска.

«Это отличный опыт». Более 100 участников посетили молодёжный фестиваль педагогических идей в Минске-4

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Это такой своеобразный мастер-класс по обмену педагогическим опытом, мастерством. Мы привлекаем для участия в этом фестивале ведущих педагогов столицы, они делятся своим опытом.

«Это отличный опыт». Более 100 участников посетили молодёжный фестиваль педагогических идей в Минске-7

Людмила Венцерова, начальник Центра поддержки и развития инновационной образовательной практики Минского городского института развития образования:
В этом году фестиваль посвящен информационным технологиям. Молодым педагогам были представлены творческие мастерские работников технопарка, где они могли познакомиться с различными технологическими наработками.

«Это отличный опыт». Более 100 участников посетили молодёжный фестиваль педагогических идей в Минске-10

Александра Юрчук, учитель начальных классов средней школы № 52 Минска:
Я представляю Фрунзенский район, представляю впервые. Это отличный опыт для меня как для начинающего молодого специалиста. По ходу фестиваля мы обменивались опытом, ходили на мастер-классы уже опытных учителей.

В руководстве города подчеркнули: развитие образовательной сферы и поддержка молодых педагогов – приоритетные направления, закрепленные в плане социально-экономического развития 2022 года.

# Государственная политика в области образования # общество # Наталья Проскурова # Фотофакт

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