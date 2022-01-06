«Это отличный опыт». Более 100 участников посетили молодёжный фестиваль педагогических идей в Минске
Новости Беларуси. Минск в лидерах по количеству диалоговых площадок. 6 января руководство города вместе с молодыми педагогами обсудили проект Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В рамках встречи состоялась торжественная церемония закрытия Минского молодежного фестиваля педагогических идей. В 2022 году местом проведения стала 52-я средняя школа, которая собрала более 100 участников из 9 районов Минска.
Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Это такой своеобразный мастер-класс по обмену педагогическим опытом, мастерством. Мы привлекаем для участия в этом фестивале ведущих педагогов столицы, они делятся своим опытом.
Людмила Венцерова, начальник Центра поддержки и развития инновационной образовательной практики Минского городского института развития образования:
В этом году фестиваль посвящен информационным технологиям. Молодым педагогам были представлены творческие мастерские работников технопарка, где они могли познакомиться с различными технологическими наработками.
Александра Юрчук, учитель начальных классов средней школы № 52 Минска:
Я представляю Фрунзенский район, представляю впервые. Это отличный опыт для меня как для начинающего молодого специалиста. По ходу фестиваля мы обменивались опытом, ходили на мастер-классы уже опытных учителей.
В руководстве города подчеркнули: развитие образовательной сферы и поддержка молодых педагогов – приоритетные направления, закрепленные в плане социально-экономического развития 2022 года.