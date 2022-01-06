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Азарёнок: самая приятная была съёмка в холодный февральский вечер, когда мы искали змагаров по улицам

06 января 2022 16:32
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Новости Беларуси. Мы продолжаем наш проект «Своими глазами». Корреспонденты и ведущие нашего телеканала подводят итоги года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предлагаем узнать, каким был 2021-й в лицах, фактах и личных впечатлениях для нашего политического обозревателя Григория Азаренка.

Азарёнок: самая приятная была съёмка в холодный февральский вечер, когда мы искали змагаров по улицам-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Много хорошего было за этот год. Больше 300 авторских рубрик прогремели от Атлантического до Ледовитого океана, от Конгресса США до мерзкой собчачки. Но самая приятная была съемка в холодный февральский вечер, когда проходило Всебелорусское народное собрание, а мы искали змагаров по улицам. Искали и ни одного не нашли. И 2022-й будет не менее интересным – новые проекты, новые рубрики. Будут и «Тайные пружины политики 2.0», и «Паноптикум», и, если надо, «Орден Иуды» не заваляется. С Новым годом!  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Ксения Собчак # Фотофакт

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