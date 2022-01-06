Азарёнок: самая приятная была съёмка в холодный февральский вечер, когда мы искали змагаров по улицам

Григорий Азаренок, СТВ:

Много хорошего было за этот год. Больше 300 авторских рубрик прогремели от Атлантического до Ледовитого океана, от Конгресса США до мерзкой собчачки. Но самая приятная была съемка в холодный февральский вечер, когда проходило Всебелорусское народное собрание, а мы искали змагаров по улицам. Искали и ни одного не нашли. И 2022-й будет не менее интересным – новые проекты, новые рубрики. Будут и «Тайные пружины политики 2.0», и «Паноптикум», и, если надо, «Орден Иуды» не заваляется. С Новым годом!