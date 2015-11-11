VII международная специализированная выставка «Человек и безопасность» открылась в Минске

Новости Беларуси. Тема безопасности объединила 11 ноября в Минске ведущих мировых экспертов. Предметом их разговора стали, казалось бы, очевидные вещи: защита интересов личности, общества и государства. Однако непростая ситуация в мире заставляет вновь и вновь возвращаться к этому вопросам. Буквально вчера этой теме было посвящено совещание у главы государства, и вот сегодня в белорусской столице начал работу форум, который под одной крышей объединил новейшие разработки технических средств и вооружений, призванных сделать нашу жизнь более защищенной.

По оценкам многих специалистов, белорусский спецназ – один из лучших в странах СНГ. Практическое отсутствие криминального терроризма в республике – лучшее тому подтверждение. Впрочем, в современном мире не угадаешь, откуда ждать угрозы. Смертельным может оказаться простой конверт с вирусом сибирской язвы, пришедший по почте.

VII международная специализированная выставка «Человек и безопасность» собрала лучшие разработки и специалистов. Тот случай, когда новые технологии и профессиональные кадры решают все.

Впрочем, почувствовать себя специалистом в области обеспечения системы безопасной жизни в стране очень непросто. Сначала нужно много учиться, а потом много работать. Куда проще воспринимать безопасность, если она есть, как должное. Если разобраться, складывается она из очень многих элементов. И очень непростых элементов.

Казалось бы, простые пожарные извещатели. Еще несколько лет назад в квартирах для белорусов они были в диковинку. А сегодня – везде. Ежегодно немало людей спасаются благодаря этой, казалось бы, мелочи. А сколько квартир и имущества. Инженерная мысль не стоит на месте – уже есть извещатели, которые могут передать сигнал владельцу о задымлении даже на мобильный.

Анатолий Гущинский, главный конструктор предприятия по противопожарной и охранной автоматике:

Можно передать СМС-сообщение о пожаре непосредственно в запрограммированный номер. Или владельцу дома, или соседям, или на общецентрализованный пульт.

Четвероногие спасатели из Беларуси – это бренд, например, для государства Катар, стоящего на первых местах в арабском мире по числу миллионеров. Недавно туда улетели 10 служебных собак.

Виктор Мазалевич, заместитель начальника центра по специальной службе кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Были подготовлены 10 служебных собак по поиску взрывчатых веществ. Эти награды наши питомцы завоевывают на различного рода выставках, соревнованиях, выступлениях.

В Беларуси служебных собак учат искать все – от взрывчатки до наркотиков и людей в завалах.

А вот как быть с тем, чего не видно (вирусами, болезнетворными бактериями, неизвестными заболеваниями), знают в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Анна Виринская, заведующий научно-производственным отделом РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Вот здесь представлена система для выявления антител вируса Эбола методом иммуноферментного анализа. Видите набор, все компоненты, можно исследовать сыворотку крови и посмотреть, есть ли у этого человека антитела к этим вирусам. То есть быстро можно поставить диагноз и действовать в соответствии с этим, чтобы это не распространилось.

Азы безопасности на дорогах стараются прививать не только в юном возрасте, но и игровой форме. Юные инспекторы социального проекта «По правилам» – одни из 50 тысяч человек – детей и взрослых – задействованных по стране.

Ульяна Ставрова, юный инспектор:

Учим правила дорожного движения, помогаем другим выучить их. Мы проводим в школе разные конкурсы и эстафеты насчет правил дорожного движения.

Впрочем, люди сами с удовольствием тянутся к знаниям, чтобы при необходимости быть способным оказать помощь ближнему.

А вот подрастающее поколение трудности не пугают.

Отсутствие в Беларуси поставленной на широкую ногу сети фальшивомонетчиков – это тоже часть системы безопасной жизни.

Сергей Гвищ, начальник отдела учета полиграфического производства Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Если подделывают у нас в Беларуси, то подделывают, конечно, белорусские рубли, но занимаются этим, как правило, на дилетантском уровне с использованием простейшего оборудования. Такого, как сканер, компьютер, принтеры цветные. Естественно, такие подделки вполне возможно опознать даже неподготовленному человеку. Подделки зарубежных денежных знаков (долларов, евро) к нам, как правило, приходят из-за рубежа.

Буквально накануне президент поднимал тему национальной безопасности в стране. Та сфера, которая требует постоянно внимания и развития.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня назрела необходимость комплексно посмотреть на нашу систему национальной безопасности в том числе. Насколько эффективно мы сможет противодействовать вызовам сегодняшнего дня и готовы ли прежде всего силовики к различным вариантам развития ситуации в мире, способны ли реально спрогнозировать и упредить наступление возможных негативных последствий.

Силовики на месте не стоят. И, в отличие от киногероев-спасателей, готовят и специалистов-профессионалов, и новые технологии осваивают, и свои разрабатывают. Статистика правонарушений в стране – лучшее мерило качества их работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Я оцениваю уровень безопасности в государстве как достаточно высокий. Это не моя только оценка, это оценка международных экспертов. Всех тех, кто бывает в Беларуси и видит то спокойствие граждан, объектов, мероприятий, которые мы обеспечиваем.

Но и для тех, кто на государство надеется, но и сам старается защититься, всегда масса предложений.

Впрочем, никакой электрошокер ни к чему, если есть четкое понимание, что по городу в любое время можно прогуляться без опаски.