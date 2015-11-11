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Около полутора тысяч преступлений в сфере высоких технологий регистрируется в Беларуси за год

11 ноября 2015 18:01
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Новости Беларуси. Все больше преступлений совершается в сфере высоких технологий. Об этом тоже говорили 11 ноября в Минске. Согласно статистике, таких правонарушений в нашей стране за год регистрируется около полутора тысяч. Причем почти 90% относится к кредитно-банковской сфере.

Наиболее распространенные кражи при помощи поддельных банковских карточек или с использованием похищенных личных данных для Интеренет-банкинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Слепченко, заместитель начальника 3-го отдела управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Последний год-два растет количество хищений в особо крупном размере. Это, как правило, хищения, совершенные квалифицированным способом, как мы говорим, то есть это специалисты, грубо говоря, в преступном мире, так называемые кардеры, которые при помощи различной техники или ухищрений похищают персональные данные, изготавливают поддельные карточки либо пользуются ими в Интернете.

# общество # Олег Слепченко # Криминал # Криминал

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