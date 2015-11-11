История Натальи Горевой – женщины, которая 20 лет назад взяла опеку над одним ребенком, вышла замуж и со временем обзавелась еще 9 детьми

Новости Беларуси. I Республиканский форум приемных семей собрал 11 ноября в Минске родителей из всей Беларуси. Тех, кто не делит детей на своих и чужих, сейчас в стране почти 20 тысяч. На съезд приехало более 400 делегатов для того, чтобы озвучить нюансы, с которыми сталкиваются в работе родители-воспитатели.

За чаем в этой семье обсуждают и каждодневные радости, и проблемы, без которых в большой семье не обходится. Идеальной мамой Наталья себя не считает, но на форум семей, воспитывающих не совсем своих детей, не пошла не поэтому. Заболел самый маленький из 10 их, безусловно, родных и любимых детей. Для понимания, родных в семье Алексея и Натальи только двое.

Наталья Горевая:

Если на кухне, то, естественно, я не одна. Кто-то у меня всегда под рукой, кто-то мне поможет. Я сама росла в большой семье, поэтому знаю, что такое большая семья, знаю, что такое много готовить. Я была самая старшая.

Накормить и одеть – задача для многодетной мамы, конечно, первостепенная, но далеко не самая главная. Секрет ее воспитания – это в первую очередь любовь и забота друг о друге. Поэтому вместе и за обеденный стол, и на помощь в случае чего.

Первый ребенок, над которым Наталья уже почти 20 лет назад взяла опеку, уже женат, имеет двоих детей и частый гость в доме своей приемной мамы, которая в 21 год забрала девятилетнего мальчика из детдома. Так с ребенком на руках она и замуж вышла, и собрала вокруг себя такую дружную компанию, которая, кажется, еще будет расти.

11 ребенок Натальи и Алексея – всеобщая любимица Нюша. Ее, кстати, можно сказать, тоже усыновил – из питомника забрали.

Речь, конечно, не в домашних питомцах. Несколько лет назад Наталья и Алексей одного из своих подопечных усыновили. От девятимесячного Вовы мать отказалась прямо в роддоме, после чего трагически погибла. Сгорел в пьяном угаре и в буквальном смысле вскоре и отец ребенка.

Наталья Горевая:

А сейчас мы нашли его родную сестру. Представьте, что девочка жила всю жизнь, ей 18 лет, и думала, что у нее никого нет. И тут объявляемся мы, и у нее оказывается родной брат. Встреча была – вам не передать.

Над девочкой сейчас многодетные родители оформляют патронаж, чтобы забирать ее на праздники и выходные. Места в доме хватит всем. Новая, а точнее, две совмещенные в одну квартира, мебель, ежемесячное пособие на каждого ребенка, бесплатные путевки в санаторий – какая-никакая, а все же помощь.

О том, как сделать ее как можно доступнее, говорили 11 ноября и на I Республиканском форуме для тех, кто воспитывает нуждающихся в этом детей. Таких родителей сегодня в Беларуси более 12 тысяч. Почти шесть тысяч мам и пап в нашей стране, которые детей усыновили. И это не предел, уверены как организаторы форума, так и те, для кого чужих детей действительно не бывает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.