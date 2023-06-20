Сотрудники РУВД провели для молодёжи конкурс на знание Кодекса об административных правонарушениях

Новости Беларуси. Укрепить свои знания в области законодательства. В колледже технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания сотрудники ИДН Партизанского РУВД провели тематический конкурс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учащимся предстояло ответить на ряд вопросов специального мобильного приложения. Они касались Кодекса Беларуси об административных правонарушениях. Оценивалась как правильность ответа, так и скорость. Подобные мероприятия проходят в каждом учреждении образования Партизанского района не только летом, но и в течение всего учебного года.

Иван Ходокевич, учащийся колледжа технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания:

Я считаю, что эти конкурсы очень полезные, расширяют кругозор и развивают общий ум у учащегося и молодого поколения. Узнал закон про средства индивидуальной мобильности, узнал, что нужно спешиваться во время перехода через дорогу в положенном месте и с какой скоростью.

Валентин Гуменников, участковый инспектор ИДН Партизанского РУВД:

Мы провели профилактическое мероприятие и телевикторину с подростками, несовершеннолетними, обучающимися в данном колледже, чтобы выяснить, как наши несовершеннолетние знают административное законодательство. Сама телевикторина называлась «Административная ответственность и несовершеннолетние».