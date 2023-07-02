Видит всё: и Балтику, и Варшаву, и Киев. Знакомим вас с «Триумфом» С-400. Сделали это первыми

Новости Беларуси. В канун Дня Независимости на боевое дежурство заступил очередной дивизион С-400 «Триумф». Ситуация в Украине и опыт других вооруженных конфликтов показывает, что агрессора необходимо останавливать на предельной дальности и с высокой эффективностью. Эти задачи под силу современным комплексам С-400. Такая техника станет серьезным аргументом в обеспечении безопасности нашей страны. А в нынешних условиях постоянное повышение обороноспособности имеет для нас во многом определяющее значение. Эффективно защищают наше небо и «Торы». Техника поступила на вооружение белорусской армии еще зимой. Ее уже детально обследовали и военные, и журналисты.

А вот о новых С-400 много кто слышал, но мало кто их видел. Особенно с таких ракурсов. Наша Алена Сырова – первая из белорусских журналистов, кому удалось обследовать это вооружение вдоль и поперек. О том, как работает единая система ПВО и как ведет себя С-400 в женских руках – репортаж нашего политического обозревателя и абсолютный эксклюзив «Недели» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Ну что? Глядя на эту картинку, учитывая, что наш репортаж о новинках ПВО на вооружении белорусской армии, вы уже можете предположить, за рулем какого автомобиля, естественно, в порядке исключения я нахожусь? Это пусковая установка комплекса С-400, то есть прямо сейчас мы везем ракеты. Внешне она, как и сам комплекс, почти не отличим от своего предшественника. И все же отличается от С-300. Чем? Что можем, не противореча интересам нашей страны, расскажем простым языком.

Андрей Бобылев, заместитель командира зенитной ракетной бригады:

Если мы возьмем 10 профессионалов-автолюбителей и спросим, какая марка автомобиля лучше, получим 10 аргументированных мнений. И они все будут различаться. Если вы спросите специалиста в области противовоздушной обороны, какой зенитно-ракетный комплекс большой и средней дальности лучший в мире. Если он действительно профессионал своего дела, он однозначно скажет, что это зенитно-ракетный комплекс С-400. И он у нас есть и выполняет задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне. Знакомьтесь, это замкомандира зенитной ракетной бригады, которая отныне несет службу на С-400. В день нашего визита именно он отвечал на многочисленные вопросы и знакомил с техникой.

Андрей Бобылев:

Максимальное количество пусковых установок, которые могут использоваться в одном зенитно-ракетном дивизионе, 12. Причем это будут пусковые установки различного типа и с различными типами ракет. Обеспечивающие обстрел цели от 3 километров (в ближней зоне) до 400 километров.

Он же изначально обозначил: С-400 приятное и, безусловно, полезное дополнение ко всей нашей системе ПВО. Но говорить о каком-то прорыве не стоит. Те же С-300, которые базировались здесь раньше, показывали и показывают себя надежно. Согласитесь, будь иначе, не держали бы их на вооружении не одно десятилетие. Прежде чем приступить к работе с новой техникой, которая сама по себе сложнее, но в эксплуатации проще, военные в течение года проходили обучение.