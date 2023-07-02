«Ниже, чем ставка рефинансирования». На каких условиях можно выгодно купить Geely в кредит?
Новости Беларуси. Указ о том, что госкомпании должны закупать машины «Белджи», на неделе подписал Президент. Закупки будут проводить без тендеров, то есть из одного источника – непосредственно у завода или у официальных представителей. Конечно, из этого правила есть исключения. Но их немного. Так что принцип «купляйце беларускае» никто на тормозах не спускал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А как идут дела на предприятии, почему за новыми авто стоят очереди – а еще жалуемся, что плохо живем – и что будет с ценами на китайско-белорусские машины, узнали у генерального директора завода Геннадия Свидерского.
Ольга Коршун, СТВ:
Начну с того, что в интернете попадаются объявления, что завод набирает сотрудников разного рода. Это значит, что на предприятии дела идут хорошо, если нужны кадры.
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «Белджи»:
Первое, хочу сказать, что для любого предприятия главное, чтобы продукция продавалась и была востребована. И второе – чтобы были возможности для производства. Что касается нашего завода, в этом году мы наращиваем объемы производства. Если раньше работали 8 часов, то сейчас – 12. И без выходных. Это говорит о том, что есть спрос большой как на белорусском рынке, так и российском.
Ольга Коршун:
Вы можете еще больше производить?
Геннадий Свидерский:
Чтобы производить еще больше, мы и объявили набор сотрудников. Нам еще где-то 250 рабочих нужно набрать, чтобы увеличить объемы производства и лучше удовлетворять тот спрос, который есть на нашу продукцию.
За 5 месяцев продали автомобилей больше, чем за весь прошлый год
Ольга Коршун:
Сегодня действительно сложилась такая уникальная ситуация на автомобильном рынке, когда западные компании ушли и ваш автомобиль чуть ли не единственный, который продается с пылу с жару. На ваш автомобиль очереди сегодня выстроились. Мы слышали все эти истории, что я хочу купить и надо подождать. Так какие сейчас очереди, долго ли нужно стоять, чтобы получить новенький автомобиль?
Геннадий Свидерский:
Это второй вопрос, который связана с первым. Мы, конечно, увеличиваем объемы производства, но не можем это сделать мгновенно. Для примера могу сказать, что если за весь прошлый год в Республике Беларусь мы продали 4 300 автомобилей, то за пять месяцев текущего – 5 700.
Ольга Коршун:
Чтобы удовлетворить спрос, в чем сегодня самая большая сложность? Нарушенные логистические цепочки, дефицит комплектующих?
Геннадий Свидерский:
Здесь комплексный вопрос. Конечно, поскольку по логистическим цепочкам мы сделали перезагрузку, то еще до конца не развиты мощности по перевалке грузов через Владивосток, Казахстан, Санкт-Петербург. Мы сейчас едем всеми каналами доступными, которые освоили в этом и прошлом году.
Ольга Коршун:
Стояла задача (наверное, ее никто не снимал) по максимальной локализации автомобиля, отечественной. Насколько сегодня вам кажутся такие задачи выполнимыми?
Следующий шаг – выпуск автомобилей под собственным брендом
Геннадий Свидерский:
Практически мы напряженно работаем над этим вопросом, и один из таких путей решения вопроса (мы решили) – нам надо делать следующий шаг и осуществлять выпуск автомобиля под собственной маркой, брендом. Что такое собственный бренд? Мы расширяем лицензию, это уже наша ответственность за комплектующие автомобиля. Надеюсь, что во втором полугодии у нас уже будет бренд «Белджи», где мы более активно сможем внедрять локализованные компоненты, сокращая сроки. Сейчас у нас проведены испытания «Белшиной» – успешно, успешно проведены испытания аккумуляторов. Здесь есть стекла, применяем российские, но мы считаемся Союзным государством. Все, за что не платим таможню внутри Союзного государства, считаем отечественным. И список этот будем расширять. То есть будет не только сварка, окраска, наша сборка, инсталляция, но будут еще и компоненты.
Ольга Коршун:
Сегодня очень актуален технологический суверенитет, все об этом говорят, поскольку те же санкции показали, что деньги не главное, главное, что у тебя есть технологии. Как вы считаете, это предприятие, открытое несколько лет назад, сегодня дает нам право говорить, что оно внесло долю в обеспечение технологического суверенитета, без которого сегодня невозможно существование ни одного государства?
Геннадий Свидерский:
Расширяя лицензию и увеличивая локализацию, как вы говорили, в течение какого-то времени мы выйдем и на уровень большей технологической независимости.
Средняя зарплата в мае – 2 000 рублей, но работа непростая
Ольга Коршун:
Рабочие места. Тоже немаловажно, одно из таких основ, условий независимости – чтобы люди были обеспечены работой, получали зарплаты. Сколько сегодня на предприятии трудится человек и какая средняя зарплата?
Геннадий Свидерский:
Сейчас на предприятии трудятся порядка 1 400 человек. Средняя зарплата по маю была 2 000 рублей. Здесь, конечно, трудная работа: конвейер, сверхурочная. Тем не менее, когда есть специалисты – три колледжа: борисовский и два жодинских работают по нашим программам, – значит, эти молодые люди могут попасть на современное производство, выпускать современную продукцию и иметь компетенции в этом направлении. Поэтому это не только экономический, но и социальный фактор, который надо учитывать.
Ольга Коршун:
Когда завод открывался, Президент ставил такую задачу, чтобы Geely стал народным. Имелось в виду, чтобы он был доступным по цене. И у нас в стране сейчас проходит такая кампания, когда не то чтобы цены сдерживались, а хотят их вернуть в справедливое русло, чтобы никто не накручивал и не наживался на этой сегодняшней ситуации. Как вы оцените ценовую политику вашей компании, насколько сегодня автомобили доступны по цене и что делать, чтобы эту цену держать в каких-то разумных рамках?
Геннадий Свидерский:
Мы всегда боремся над снижением себестоимости. Не надо забывать, что завод построен за кредитные деньги, поэтому нам ежегодно надо возвращать кредиты инвестиционные, которые были затрачены на строительство этого завода. Когда мы говорим народный автомобиль, неслучайно в этом году появилась новая марка, которая по своей цене (она ниже 50 тысяч белорусских рублей) становится доступной более широкому кругу. Не забывайте, что у нас есть финансовая программа поддержки отечественных автомобилей. И она позволяет приобретать машины в кредит и лизинг по банковским ставкам процентов ниже, чем ставка рефинансирования. То есть все это такой комплекс мер, но при этом надо помнить, что хорошее должно иметь хорошую цену. И самый верный способ сдерживания цен или, как вы сказали, вписывания в справедливое русло – это конкуренция и увеличение предложений на рынке. Поэтому мы в два раза увеличиваем объемы. Надеюсь, что наши конкуренты поработают в этом направлении. И все это даст возможность более демократичные цены дать нашему покупателю.