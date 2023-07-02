«Ниже, чем ставка рефинансирования». На каких условиях можно выгодно купить Geely в кредит?

Новости Беларуси. Указ о том, что госкомпании должны закупать машины «Белджи», на неделе подписал Президент. Закупки будут проводить без тендеров, то есть из одного источника – непосредственно у завода или у официальных представителей. Конечно, из этого правила есть исключения. Но их немного. Так что принцип «купляйце беларускае» никто на тормозах не спускал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А как идут дела на предприятии, почему за новыми авто стоят очереди – а еще жалуемся, что плохо живем – и что будет с ценами на китайско-белорусские машины, узнали у генерального директора завода Геннадия Свидерского. Ольга Коршун, СТВ:

Начну с того, что в интернете попадаются объявления, что завод набирает сотрудников разного рода. Это значит, что на предприятии дела идут хорошо, если нужны кадры.

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «Белджи»:

Первое, хочу сказать, что для любого предприятия главное, чтобы продукция продавалась и была востребована. И второе – чтобы были возможности для производства. Что касается нашего завода, в этом году мы наращиваем объемы производства. Если раньше работали 8 часов, то сейчас – 12. И без выходных. Это говорит о том, что есть спрос большой как на белорусском рынке, так и российском. Ольга Коршун:

Вы можете еще больше производить? Геннадий Свидерский:

Чтобы производить еще больше, мы и объявили набор сотрудников. Нам еще где-то 250 рабочих нужно набрать, чтобы увеличить объемы производства и лучше удовлетворять тот спрос, который есть на нашу продукцию. За 5 месяцев продали автомобилей больше, чем за весь прошлый год Ольга Коршун:

Сегодня действительно сложилась такая уникальная ситуация на автомобильном рынке, когда западные компании ушли и ваш автомобиль чуть ли не единственный, который продается с пылу с жару. На ваш автомобиль очереди сегодня выстроились. Мы слышали все эти истории, что я хочу купить и надо подождать. Так какие сейчас очереди, долго ли нужно стоять, чтобы получить новенький автомобиль? Геннадий Свидерский:

Это второй вопрос, который связана с первым. Мы, конечно, увеличиваем объемы производства, но не можем это сделать мгновенно. Для примера могу сказать, что если за весь прошлый год в Республике Беларусь мы продали 4 300 автомобилей, то за пять месяцев текущего – 5 700.

Ольга Коршун:

Чтобы удовлетворить спрос, в чем сегодня самая большая сложность? Нарушенные логистические цепочки, дефицит комплектующих? Геннадий Свидерский:

Здесь комплексный вопрос. Конечно, поскольку по логистическим цепочкам мы сделали перезагрузку, то еще до конца не развиты мощности по перевалке грузов через Владивосток, Казахстан, Санкт-Петербург. Мы сейчас едем всеми каналами доступными, которые освоили в этом и прошлом году. Ольга Коршун:

Стояла задача (наверное, ее никто не снимал) по максимальной локализации автомобиля, отечественной. Насколько сегодня вам кажутся такие задачи выполнимыми? Следующий шаг – выпуск автомобилей под собственным брендом Геннадий Свидерский:

Практически мы напряженно работаем над этим вопросом, и один из таких путей решения вопроса (мы решили) – нам надо делать следующий шаг и осуществлять выпуск автомобиля под собственной маркой, брендом. Что такое собственный бренд? Мы расширяем лицензию, это уже наша ответственность за комплектующие автомобиля. Надеюсь, что во втором полугодии у нас уже будет бренд «Белджи», где мы более активно сможем внедрять локализованные компоненты, сокращая сроки. Сейчас у нас проведены испытания «Белшиной» – успешно, успешно проведены испытания аккумуляторов. Здесь есть стекла, применяем российские, но мы считаемся Союзным государством. Все, за что не платим таможню внутри Союзного государства, считаем отечественным. И список этот будем расширять. То есть будет не только сварка, окраска, наша сборка, инсталляция, но будут еще и компоненты. Ольга Коршун:

Сегодня очень актуален технологический суверенитет, все об этом говорят, поскольку те же санкции показали, что деньги не главное, главное, что у тебя есть технологии. Как вы считаете, это предприятие, открытое несколько лет назад, сегодня дает нам право говорить, что оно внесло долю в обеспечение технологического суверенитета, без которого сегодня невозможно существование ни одного государства?

Геннадий Свидерский:

Расширяя лицензию и увеличивая локализацию, как вы говорили, в течение какого-то времени мы выйдем и на уровень большей технологической независимости. Средняя зарплата в мае – 2 000 рублей, но работа непростая Ольга Коршун:

Рабочие места. Тоже немаловажно, одно из таких основ, условий независимости – чтобы люди были обеспечены работой, получали зарплаты. Сколько сегодня на предприятии трудится человек и какая средняя зарплата? Геннадий Свидерский:

Сейчас на предприятии трудятся порядка 1 400 человек. Средняя зарплата по маю была 2 000 рублей. Здесь, конечно, трудная работа: конвейер, сверхурочная. Тем не менее, когда есть специалисты – три колледжа: борисовский и два жодинских работают по нашим программам, – значит, эти молодые люди могут попасть на современное производство, выпускать современную продукцию и иметь компетенции в этом направлении. Поэтому это не только экономический, но и социальный фактор, который надо учитывать.