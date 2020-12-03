«Видели целую стаю желтоголовых корольков». Почему школьники любят наблюдать за птицами на экологической тропе?
Сорока на хвосте принесла. Ученики одной из столичных школ необычно провели урок. Вместе со своим педагогом, директором исследовательско-просветительского учреждения «Центр экологического воспитания и развития», автором множества книг и публикаций о птицах, орнитологом Русланом Шайкиным начинающие бердвотчеры отправились на прогулку по экотропе «Чижовка». Почему школьники любят наблюдать за птицами на экологической тропе, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:
У нас сегодня «зеленоклассники», 46 средней школы города Минска Заводского района. Почему мы занимаемся с такими детками? Потому что школа находится недалеко от экологической тропы. Это наш стационар по познанию природы.
Руслан Шайкин:
Казалось бы – такая погода: холодно, сыро, но именно эта погода благоприятна для наблюдений в природе, потому что сейчас легко заметить все гнезда.
Осмотр окрестностей и поиск пернатых начинаем со входа на экотропу. И сразу удача! Вот первый объект наблюдения.
Руслан Шайкин:
Похоже на гнездо сойки. Она не очень любит соседство с людьми, но если гнездо рядом с людьми, она тише воды, ниже травы.
Это гнездо врановых птиц, сойка относится к семейству врановых. И у них каждый вид имеет свои особенности.
У сороки огромное гнездо с крышей. У серой вороны очень высоко, чуть побольше будет. У грачей много гнезд вместе.
Ребята с удовольствием разглядывают жилище «пересмешницы». К слову, для этого бравые исследователи экотроп вооружились всем необходимым: от бутерброда для перекуса до небольшого пособия о птицах Беларуси. Не забыли ребята и о биноклях.
Урок проходит увлекательно и познавательно. Например, мы узнаем, что родственница сойки, галка, живет в дуплах. Нередко свои гнезда эти птицы располагают на чердаках зданий и даже в печных трубах.
Можно увидеть в эту пору года и чижиков. Летом они гнездятся в глухих еловых лесах, а в холодное время объединяются в стайки и прилетают на экотропы.
В густой чаще, высоко над землей, виднеется большое гнездо. Чье же оно? Мы поинтересовались у юных экспертов.
Александр Алехин:
Сегодня я тут увидел огромное гнездо ястреба-тетеревятника. В первый раз вижу.
Подробное описание мы получаем от профессионального орнитолога.
Руслан Шайкин:
Ястреб-тетеревятник – это крупная хищная птица, которая питается голубями, ловит серых ворон, грачей, галок. Хищник достаточно смелый и иногда поселяется в черте города. Но, естественно, что свое гнездо прячет в густом участке леса, и у нас на экологической тропе в Чижовке гнездо ястреба-тетеревятника есть.
Сегодня ребята познакомились с местом обитания редкого хищника, а весной смогут понаблюдать за ним воочию. На оживленном участке, у самой дороги, находим еще один объект для изучения.
Руслан Шайкин:
Никто даже представить не может, что это какое-то гнездо, потому что мы видим несколько сложенных веточек. Такое гнездо устраивает дикий голубь-вяхирь. Иногда бывает такое, что сквозь это гнездо видно, что находится в самом гнезде. Голуби вообще не очень хорошие гнездостроители, но они делают его прочным достаточно. Ветром может сдуть, но после того, как он выведет птенцов, когда он улетает. Кстати, вяхирь – перелетная птица, они уже улетели на юг, а гнездышко его осталось.
Если у сойки гнездо как квартира, то у ястреба-тетеревятника целые хоромы по сравнению с жилищем дикого голубя. В зарослях кустарника пытаемся разглядеть чижиков.
Понаблюдать за маленькими певчими птичками не удается, зато над головой пролетают два дрозда-рябинника.
Успеваем поговорить и о новых для нашей страны видах птиц.
Руслан Шайкин:
Безусловно, какие-то новые виды появляются, но, скорее, появляется не новый вид в природе, а чаще всего те виды, которые не встречались на этой территории. В свое время в Беларуси обнаружили малого баклана, одну из видов пеночек-таловка – такая птичка с интересным названием «бормотушка». Периодически какие-то новые виды попадают в поле зрения орнитологов, их изучают, фотографируют.
Недавно нашу страну наведала гага. Обыкновенная гага для Беларуси – чрезвычайно редкая гостья и ее можно увидеть здесь далеко не каждый год. Орнитологам известны лишь единичные визиты этой морской утки. Нынче она облюбовала Минское море.
А вот кого можно заметить в Чижовке?
Руслан Шайкин:
Например, зимородок, который занесен в Красную книгу Беларуси. Здесь весной можно увидеть такую птицу под названием ремез. Он плетет необычные гнезда-варежки.
Не можем не задать главный вопрос: куда с минских улиц пропали красногрудые снегири?
Руслан Шайкин:
С нашими ребятами-зеленоклассниками в последний раз мы видели снегиря на территории нашей 46 школы буквально неделю назад. Снегири у нас есть, но они рассредоточены по городу, не всегда их можно увидеть. А пока нет снега, они не всегда летят близко к людям, держатся природных мест. Увидеть их можно, но несколько сложнее, чем раньше.
Чем можно порадовать пернатых зимой?
Руслан Шайкин:
Мы подкармливаем зерновой смесью, которую составляем сами. В ее состав входит просо, рапс, льняное семя, семена подсолнечника, все это перемешивается и высыпается в кормушки.
Чем более богато и разнообразно лакомство, тем больше голодных крылатых может привлечь кормушка. Но что же манит на экотропы самых маленьких исследователей?
Руслан Шайкин:
Уроки у нас проходят один раз в неделю, мы уже ходили в поход. Видели целую стаю желтоголовых корольков. Жарили сосиски на костре – это часть традиции, когда мы выходим в лес. Но несмотря на то, что у нас разжигается костер, когда мы что-то там жарим, параллельно мы наблюдаем за тем, что нас окружает.
Поделились впечатлениями от необычного урока и сами ученики.
Ярослав Тихонов:
Сегодня мы видели ястреба-тетеревятника.
Ирина Кондрашевич:
Сегодня я видела чижика, очень большую стаю, потом голубя и сойку. Очень много гнезд было. Мне очень-очень нравятся эти занятия, потому что мы узнаем больше о природе, будет легче на каких-то других уроках.
Ангелина Харук:
Я увидела, что голуби плохо строят гнезда, очень слабые.
Иван Касабуцкий:
Я видел желтоголового королька и еще крапивника.
Александра Мысикова:
Мне нравятся галка, чижик и остальные птички.
Дарья Подобед:
Моя любимая птичка – сова, потому что у нее ночью светятся глаза.