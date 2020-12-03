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Андрей Кунцевич: основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице, а в информационном поле

03 декабря 2020 10:50
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Новости Беларуси. Основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице, а в информационном поле. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время дискуссии в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Палате представителей 3 декабря обсудили некоторые вопросы, связанные с законодательным регулированием в области СМИ.  

Андрей Кунцевич: основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице, а в информационном поле-1

Сейчас в информационном поле Беларуси работает более тысячи Telegram-каналов, в день публикуется порядка 100 тысяч сообщений, многие из которых оказываются, как выясняется, фейками. Распространением недостоверной или искаженной информации грешат в том числе и якобы независимые СМИ, которые стали активными участниками затянувшейся информационной войны. Назрела необходимость принять решения на законодательном уровне, чтобы создать эффективный механизм реагирования на уровне государства. Главная задача – обеспечение информационной безопасности страны и защита ее информационного суверенитета.  

Андрей Кунцевич: основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице, а в информационном поле-4

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Закон «О средствах массовой информации» принимался в 2008 году. Достаточно актуальные изменения 2015 года, 2018 года. Вместе с тем это законодательство, как никакое другое, подвижное, потому что развиваются технологии, рождаются новые платформы, возникают конкретные ситуации, как мы видим на примере такого массированного информационного влияния, атаки на нашу страну. Конечно, сегодня актуальность посмотреть, что мы имеем, где у нас законодательные бреши.  

# СМИ Беларуси # общество # Андрей Кунцевич # Лилия Ананич # Фотофакт

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