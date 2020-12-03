Андрей Кунцевич: основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице, а в информационном поле

Новости Беларуси. Основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице, а в информационном поле. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время дискуссии в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Палате представителей 3 декабря обсудили некоторые вопросы, связанные с законодательным регулированием в области СМИ.

Сейчас в информационном поле Беларуси работает более тысячи Telegram-каналов, в день публикуется порядка 100 тысяч сообщений, многие из которых оказываются, как выясняется, фейками. Распространением недостоверной или искаженной информации грешат в том числе и якобы независимые СМИ, которые стали активными участниками затянувшейся информационной войны. Назрела необходимость принять решения на законодательном уровне, чтобы создать эффективный механизм реагирования на уровне государства. Главная задача – обеспечение информационной безопасности страны и защита ее информационного суверенитета.