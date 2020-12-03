Новый корпус для подготовки операторов беспилотников открыли в Берёзе

Новости Беларуси. Учебный отряд эскадрильи беспилотных авиационных комплексов получил новый корпус для подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его открыли на базе 927-го центра в Березе – единственного в стране, где беспилотники эксплуатируют в интересах Вооруженных Сил.

В последние годы ни одно значимое событие с применением силовых структур государства не проходит без расчетов центра. Беспилотная авиация выходит на передний план современных боевых действий: ведет воздушную разведку, поиск диверсионных групп и выполняет другие задачи. В новом корпусе созданы комфортные условия для подготовки операторов беспилотников.

Павел Колосов, начальник 927-го Центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов:

Приурочили к дате начала учебного года 2020/2021-го. Открыли эксплуатационное техническое здание для дальнейшего размещения учебного отряда эскадрильи беспилотных авиационных комплексов. Каждый год количество мероприятий, в которых принимает участие воинская часть, основных мероприятий боевой подготовки Вооруженных Сил, только увеличивается. По итогам 2019/2020-го учебного года мы принимали участие в более чем 30 мероприятиях. По налету это больше 2 300 часов в год, в среднем практически 50 часов на каждого оператора воинской части.