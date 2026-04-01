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Новости по тегу #Птицы Беларуси

Каждой птице – по домику. В Минске проводят акцию «Пернатое новоселье»
01 апреля 2026 11:00

Каждой птице – по домику. В Минске проводят акцию «Пернатое новоселье»

Обновленное издание Красной книги представили в Беларуси
31 марта 2026 17:59

Обновленное издание Красной книги представили в Беларуси

В Гомельской области установят защитные платформы для гнездования аистов
26 февраля 2026 17:13

В Гомельской области установят защитные платформы для гнездования аистов

В Витебском лесхозе приступили к изготовлению 300 новых скворечников
25 февраля 2026 06:47

В Витебском лесхозе приступили к изготовлению 300 новых скворечников

В Беларуси начал действовать сезонный запрет на разрушение гнезд птиц
19 февраля 2026 08:29

В Беларуси начал действовать сезонный запрет на разрушение гнезд птиц

Особая миссия! В Бресте спасатели помогают зимующим птицам
05 февраля 2026 06:28

Особая миссия! В Бресте спасатели помогают зимующим птицам

Чем можно подкармливать птиц зимой? Ответил специалист
22 января 2026 11:24

Чем можно подкармливать птиц зимой? Ответил специалист

Страшна ли зима для птиц и нужно ли их подкармливать? Ответил общественный эколог
22 ноября 2025 14:10

Страшна ли зима для птиц и нужно ли их подкармливать? Ответил общественный эколог

Загадочная и скрытная – птицей 2026 года выбран чёрный аист
15 августа 2025 12:21

Загадочная и скрытная – птицей 2026 года выбран чёрный аист

В Копыле спасатели вернули в гнездо выпавшего совёнка
21 июля 2025 09:04

В Копыле спасатели вернули в гнездо выпавшего совёнка

Попугаи, амадины, канарейки. В Музее природы и экологии проходит выставка живых певчих и декоративных птиц
25 марта 2025 13:55

Попугаи, амадины, канарейки. В Музее природы и экологии проходит выставка живых певчих и декоративных птиц

Чем можно подкармливать птиц зимой? Эколог рассказал, как помочь пернатым
09 декабря 2024 11:35

Чем можно подкармливать птиц зимой? Эколог рассказал, как помочь пернатым