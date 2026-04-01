Новости по тегу #Птицы Беларуси

Минские экологи помогают птицам адаптироваться после зимних полетов и обжить новые уютные домики.
Впервые она вышла в 1981-м, а теперь ее переиздают и дополняют каждые 10 лет.
Сейчас работы по установке конструкций ведутся в Добрушском и Ветковском районах. Далее такие «безопасные дома» для птиц появятся по всей Гомельской области.
Во всех лесничествах активизирована работа по оборудованию деревянных домиков для птиц: они помогают пернатым выживать, способствуют гнездованию перелетных птиц в белорусских лесах и росту их численности и видового разнообразия.
Защита мест гнездования – важная часть сохранения биоразнообразия и поддержания устойчивых популяций птиц. Параллельно продолжается работа по созданию безопасных условий для них.
Нынешние морозы сковали реку Мухавец льдом толщиной до 40 сантиметров. Чтобы спасти пернатых, специалисты-водолазы ежедневно – порой даже дважды в день – расширяют полынью, которая служит для птиц «зоной жизни».
Охотно принимают заботу людей водоплавающие птицы. Лебеди, утки, лысухи. Многие уже стали поистине городскими и совсем не боятся посторонних. Главное не навредить их здоровью и подкармливать только правильной пищей.
«Холод для птиц не столь страшен, если есть достаточное количество еды. Больше всего птиц пугает короткий день».
В этом году участниками конкурса были пять птиц-кандидатов. С большим отрывом победил черный аист. Эта редкая, крупная, перелетная лесная птица включена в Красную книгу Беларуси.
Птенец упал с дерева высотой около 10 метров. Заботливые жители вызвали спасателей.
Всего более 30 видов пернатых из разных стран. Среди них – представители Африки, Австралии, Азии, Северной Америки и, конечно, Беларуси.
В детстве нам часто рассказывали, как важно подкармливать птиц в холодный сезон. На самом же деле, если в природе не случилось никаких аномалий, такая поддержка для птиц не будет жизненно необходимой.
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