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Геннадий Давыдько: в США, в Европе гораздо жёстче зачищается информационное пространство

03 декабря 2020 11:08
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Новости Беларуси. В Палате представителей 3 декабря обсудили некоторые вопросы, связанные с законодательным регулированием в области СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Давыдько: в США, в Европе гораздо жёстче зачищается информационное пространство-1

Сейчас в информационном поле Беларуси работает более тысячи Telegram-каналов, в день публикуется порядка 100 тысяч сообщений, многие из которых оказываются, как выясняется, фейками. Распространением недостоверной или искаженной информации грешат в том числе и якобы независимые СМИ, которые стали активными участниками затянувшейся информационной войны. Назрела необходимость принять решения на законодательном уровне, чтобы создать эффективный механизм реагирования на уровне государства.  

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Геннадий Давыдько: в США, в Европе гораздо жёстче зачищается информационное пространство-4

Геннадий Давыдько, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы попытаемся даже мировую практику использовать, которая существует в самых, по мнению многих, передовых странах. И в Соединенных Штатах Америки, в Европе гораздо жестче зачищается информационное пространство. Но речь идет не о зачистке, речь идет все-таки в первую очередь о попытке найти консенсус, попытке договориться, потому что мы должны работать на единение народа.  

Ложь в сети стала угрозой для многих стран, если не всего мира. Парламентарии вместе с Министерством информации и руководителями ведущих СМИ страны изучают международный опыт. В Германии, к примеру, установлены высокие штрафы за фейки, в Великобритании принята так называемая «Белая книга» – проект устанавливает ответственность медиа за информационный контент.  

# СМИ Беларуси # общество # Геннадий Давыдько # Фотофакт

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