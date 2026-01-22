Новости по тегу #Руслан Шайкин

Охотно принимают заботу людей водоплавающие птицы. Лебеди, утки, лысухи. Многие уже стали поистине городскими и совсем не боятся посторонних. Главное не навредить их здоровью и подкармливать только правильной пищей.
«Холод для птиц не столь страшен, если есть достаточное количество еды. Больше всего птиц пугает короткий день».
Летние слеты «зеленоклассников» – уникальная возможность для обучающихся продолжить познание и наблюдение за природой на каникулах.
В этом году участниками конкурса были пять птиц-кандидатов. С большим отрывом победил черный аист. Эта редкая, крупная, перелетная лесная птица включена в Красную книгу Беларуси.
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