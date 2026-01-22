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Новости по тегу #Руслан Шайкин

Чем можно подкармливать птиц зимой? Ответил специалист
22 января 2026 11:24

Чем можно подкармливать птиц зимой? Ответил специалист

Страшна ли зима для птиц и нужно ли их подкармливать? Ответил общественный эколог
22 ноября 2025 14:10

Страшна ли зима для птиц и нужно ли их подкармливать? Ответил общественный эколог

Каникулы с пользой – поинтересовались, чем занимаются школьники в «зелёных» классах
21 августа 2025 14:14

Каникулы с пользой – поинтересовались, чем занимаются школьники в «зелёных» классах

Загадочная и скрытная – птицей 2026 года выбран чёрный аист
15 августа 2025 12:21

Загадочная и скрытная – птицей 2026 года выбран чёрный аист

Как легально отдохнуть в заповеднике и где увидеть лосося в белорусской реке?
11 января 2024 11:51

Как легально отдохнуть в заповеднике и где увидеть лосося в белорусской реке?

«Семена подсолнечника обожают практически все певчие». Вот чем можно подкармливать птиц зимой
04 января 2024 11:04

«Семена подсолнечника обожают практически все певчие». Вот чем можно подкармливать птиц зимой

«Перловку и гречку есть не будут». Чем можно подкармливать птиц зимой и как сделать кормушку?
05 декабря 2023 09:25

«Перловку и гречку есть не будут». Чем можно подкармливать птиц зимой и как сделать кормушку?

«Самые родные и долгожданные соседи». Интересные факты про аистов
01 июня 2023 18:06

«Самые родные и долгожданные соседи». Интересные факты про аистов

Салаты, рукола, даже морковь. Рассказываем, что можно выращивать в марте
23 марта 2023 09:34

Салаты, рукола, даже морковь. Рассказываем, что можно выращивать в марте

Нужно составлять зерновую смесь. Как смастерить кормушку и чем её наполнить?
01 декабря 2022 13:53

Нужно составлять зерновую смесь. Как смастерить кормушку и чем её наполнить?

Некоторым растениям нужно укрытие. Как использовать опавшую листву с пользой?
17 октября 2022 11:40

Некоторым растениям нужно укрытие. Как использовать опавшую листву с пользой?

Понаблюдать за птицами и насладиться природой. На берегах Чижовского водохранилища появился «Чомга-остров»
06 сентября 2022 13:08

Понаблюдать за птицами и насладиться природой. На берегах Чижовского водохранилища появился «Чомга-остров»