«Входят в зону риска». Как на сельской местности будут бороться с тунеядцами?

Новости Беларуси. Перестановки в структуре местной вертикали власти, назначения в дипкорпусе и изменения в руководящем составе некоторых белорусских предприятий – таковы итоги кадрового дня у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу два председателя (Червенского и Климовичского райисполкомов) перешли на должность из соседних районов. Зеленее ли трава у соседа и за счет чего – будет время разобраться. Главное – не упустить из виду выполнение еще одного поручения главы государства: максимально эффективно использовать трудовой ресурс. Читай – занять работой тех, кто может ее выполнять, но предпочитает безделье.