«Входят в зону риска». Как на сельской местности будут бороться с тунеядцами?
Новости Беларуси. Перестановки в структуре местной вертикали власти, назначения в дипкорпусе и изменения в руководящем составе некоторых белорусских предприятий – таковы итоги кадрового дня у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу два председателя (Червенского и Климовичского райисполкомов) перешли на должность из соседних районов. Зеленее ли трава у соседа и за счет чего – будет время разобраться. Главное – не упустить из виду выполнение еще одного поручения главы государства: максимально эффективно использовать трудовой ресурс. Читай – занять работой тех, кто может ее выполнять, но предпочитает безделье.
Владимир Новицкий, председатель Червенского райисполкома:
Сегодня задача стоит и по занятости населения, особенно те, которые не хотят работать. Потому что они, как сказал Президент, входят в зону риска, у которых всегда есть правонарушения. Предложить им условия и место работы.
Дмитрий Хайновский, председатель Климовичского райисполкома:
Очень много мыслей и идей, которые хотелось бы, чтобы воплотились. Район находится на границе с Российской Федерацией, россияне очень заинтересованы в плодотворном сотрудничестве с нами. Спросом и успехом пользуются наши продукты.
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