Белорусский политолог о Борисе Джонсоне: «Отставка с поста премьер-министра Великобритании особо ничего не меняет»

До этого времени Борис Джонсон будет исполнять обязанности главы правительства. Напомним, решение об уходе было продиктовано чередой отставок госслужащих. Они отказывались работать при нынешней власти. Критика Джонсона началась еще в период пандемии. Тогда политик устроил вечеринку, в то время как вся страна была в локдауне. Затем недовольство выросло после назначения им на высокий пост в правящей партии фигуранта расследования о домогательствах. О том, как повлияет отставка Джонсона на проводимую Британией политику рассуждают эксперты.

Петр Петровский, политолог:

Отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании особо ничего не меняет. Его стиль правления не особо нравился политическим элитам Великобритании. Он стал руководителем консервативной партии, премьер-министром в бытность еще президентства Трампа в США. Был таким британским Трампом, который должен был продемонстрировать особый антиистеблишментный характер консервативной партии в сложные времена. Держался именно благодаря тому, что на определенном этапе аккумулировал этот протестный электорат. Но в результате сначала ковидных ограничений, после – достаточно сильного экономического кризиса Джонсон перестал ассоциироваться с антиистеблишментным движением, антиэлитным движением. Наоборот, стал символом элитного засилья, диктата сверху как по ограничениям, так и по ухудшению уровня жизни. Перестал выполнять эту функцию. Консервативная партия сегодня меняет лицо, но не меняет нутро. Она будет продолжать антироссийскую и антибелорусскую политику, санкции, поддержку Киевского режима, накачку его вооружениями. В связи с этим ожидать какого-то улучшения не стоит. Потому что те кандидаты, которые сегодня выдвигаются вместо Джонсона, это ястребы, готовые продолжать конфронтацию с Россией, с Китаем, готовые вести борьбу с альтернативными центрами силы в мире, борьбу за доминирование и господство коллективного Запада.

До самого последнего времени британский премьер заявлял, что не покинет пост, поскольку в условиях нынешнего кризиса правительство не должно прерывать свою работу.