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«Год будет хлебным». Новый председатель Лиозненского райисполкома пообещал не оставить Беларусь без урожая

07 июля 2022 16:25
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Новости Беларуси. Перестановки в структуре местной вертикали власти, назначения в дипкорпусе и изменения в руководящем составе некоторых белорусских предприятий – таковы итоги кадрового дня у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Год будет хлебным». Новый председатель Лиозненского райисполкома пообещал не оставить Беларусь без урожая-1

К слову, с некоторыми из сегодняшних назначенцев Александр Лукашенко пообещал встретиться совсем скоро. Как соблюдают дисциплину, а значит, выполняют его поручение, будет смотреть в полях. Уборочная покажет, кто и как работает. Тем более сейчас, когда цена потерянного зернышка высока как никогда.

Лукашенко: впереди голод, как все кричат, будет непросто. Подробнее здесь.

«Год будет хлебным». Новый председатель Лиозненского райисполкома пообещал не оставить Беларусь без урожая-4

Ивану Федорову, который 7 июля возглавил Лиозненский райисполком, в сферу АПК с нуля вникать не придется. Предыдущая должность была связана с сельским хозяйством. Потому со знанием дела рассуждает о видах на урожай.

«Год будет хлебным». Новый председатель Лиозненского райисполкома пообещал не оставить Беларусь без урожая-7

Иван Федоров, председатель Лиозненского райисполкома:
Год будет хлебным. По Лиозненскому району, в который я назначаюсь, сегодня вижу, что на полях стоит урожай. Глава государства поставил задачу в преддверии уборки подготовить технику и убрать весь урожай без потерь. Особое внимание уделить продовольственной безопасности. Голодающие страны, Европа, катаклизмы – все это мы видим, знаем и будем работать, чтобы наше население не ощутило этого на себе.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Иван Фёдоров # Александр Лукашенко # Фотофакт

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