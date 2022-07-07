«Год будет хлебным». Новый председатель Лиозненского райисполкома пообещал не оставить Беларусь без урожая

Новости Беларуси. Перестановки в структуре местной вертикали власти, назначения в дипкорпусе и изменения в руководящем составе некоторых белорусских предприятий – таковы итоги кадрового дня у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, с некоторыми из сегодняшних назначенцев Александр Лукашенко пообещал встретиться совсем скоро. Как соблюдают дисциплину, а значит, выполняют его поручение, будет смотреть в полях. Уборочная покажет, кто и как работает. Тем более сейчас, когда цена потерянного зернышка высока как никогда. Лукашенко: впереди голод, как все кричат, будет непросто. Подробнее здесь.

Ивану Федорову, который 7 июля возглавил Лиозненский райисполком, в сферу АПК с нуля вникать не придется. Предыдущая должность была связана с сельским хозяйством. Потому со знанием дела рассуждает о видах на урожай.